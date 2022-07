El fuego no ha podido con Julián Oviedo, maquinista de bulldozer de la Junta de Castilla y León. Tras una semana ingresado en el hospital, vuelve al trabajo. Estaba haciendo un cortafuegos en Monsagro cuando el fuego les acorraló y le tocó abandonar el vehículo. Acabó en el hospital con una intoxicación de primer grado.

Este jueves se ha subido a su bulldozer para volver a atacar el incendio que hace una semana le mandó casi inconsciente al hospital. Antes de hacerlo, Julián ha recibido la llamda de Manuel, el sanitario del 112 que le atendió le ha dado ánimos. "A ver si se nos da mejor la jornada que el otro día", expresa antes las cámaras de laSexta.

El maquinista tiene la sensación de que no todos valoran el trabajo de las cuadrillas, una labor muy cercana a las llamas, como se puede ver en el vídeo de portada. "No se reconoce como se tiene que reconocer", asegura. A pesar de ello, vuelve al trabajo. Sus compañeros no dudan en animarle. "¡Venga, Juli! ¡A por ello!".

Julián asegura que el accidente le ha hecho cambiar su mentalidad en torno a cómo enfrentarse al fuego. "He hecho mis valoraciones y hay que tirar un poquito más para atrás. No arriesgar tanto". Pero ni se le pasa por la cabeza no ayudar a sus compañeros, como Christian, que siguen jugándose la vida cada día. Este compañero asegura que la noche anterior se les rompió la luz de la máquina. Por ello, primero van a la revisión. "Haber si no tenemos ningún susto hoy", señala el maquinista. Antes adelantan y paran a comer por si reciben el aviso. "Ya estamos preparados para la batalla", asegura. Hoy Juli, vuelve al fuego.