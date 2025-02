La justicia italiana obliga a Juana Rivas a llevar a su hijo menor con su padre a Cerdeña

Daniel Arcuri, hijo de 11 años de Juana Rivas y Francesco Arcuri, deberá volver a Cerdeña (Italia) con su padre. Así lo ha decidido la Corte de Apelación de Cagliari en un auto al que ha tenido acceso laSexta que obliga a Rivas a llevar a su hijo, de 11 años de edad, con su padre, a quien considera "único progenitor con capacidad para cuidarle".

Asimismo, el órgano judicial cree que Rivas ha sido "completamente obstruccionista" en el proceso, considerando que ha "perseverado activamente en la instrumentalización de su hijo dentro de su conflicto con Arcuri", pudiendo visitar a Daniel únicamente viajando a Cerdeña, con el objetivo de no repetir una "retención ilegal" como la que consideran que mantiene a su hijo.

"Juana Rivas se ha mostrado completamente inadecuada para cuidar al pequeño Daniel. Los hechos ocurridos, de hecho, muestran claramente que Rivas efectivamente persevera en la explotación de sus hijos dentro del conflicto con Arcuri", recoge el escrito.

Los abogados de Juana Rivas ven "inexplicable" la decisión de la Corte de Apelación de Cagliari de conceder la custodia al padre del menor, recordando que no es una decisión firme y que ejercerán los correspondientes recursos, según avanzan a laSexta. "Es muy importante destacar que la decisión del tribunal italiano no afecta a la medida cautelar de protección que, en el ámbito penal, se adoptó en la jurisdicción española, por la que se acuerda que el menor no regrese con su padre", añaden.

El menor no irá con su padre hasta que la cautelar sea revocada

Es decir, el menor no volvería con su padre según la medida cautelar que logró la defensa de Rivas en diciembre, según sus abogados. Es decir, el menor se quedará en España hasta que la cautelar que evita que vuelva con su padre sea revocada por un juez español.

"Francesco Arcuri está procesado en Italia por maltratar a su hijo Daniel. Es inaudito, máxime siendo un menor, que una víctima deba convivir con su presunto agresor", afirma su defensa.

El auto se remite al principio expresado por la Corte Suprema en el auto de remisión al juez, que pide "privilegiar al progenitor que parezca más idóneo para minimizar los daños resultantes de la desintegración de la unidad familiar y asegurar el mejor desarrollo de la personalidad del menor", lo que les lleva a elegir a Francesco Arcuri.

Desde las pasadas vacaciones de Navidad, Daniel reside en España con su madre gracias a una medida cautelar que logró evitar provisionalmente la entrega de su hijo menor a su expareja en Italia. "Quería agradecer a las personas que nos han apoyado y ayudado; a las personas de a pie de calle, a amigos y familiares, a las instituciones y a las personas detrás de ellas, que sienten y que han leído y escuchado a Daniel, que es el foco ahora mismo y necesita ser ayudado", trasladó Rivas en un vídeo el 14 de enero.

Este lunes, el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 1 de Granada archivó la denuncia por violencia de género interpuesta por Juana Rivas a su expareja, algo que llegó a sus abogados a interponer un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. "Cada vez detectamos más casos en los que algunos padres, para herir a su exmujer, maltratan a sus hijos. Es una grave forma de violencia y es hora de asumir que tenemos que actuar en consecuencia", denunciaba el abogado de Rivas.