La organización de consumidores Facua ha denunciado que el hermano del administrador único de Magrudis (La Mechá) e hijo del dueño de la empresa, Mario Marín Rodríguez, es propietario de otra compañía domiciliada en el Polígono Industrial El Pino de Sevilla desde 2017.

Se trata de la nave contigua a la de Magrudis y ambas fueron registradas este martes por la Guardia Civil.

La empresa se denomina Elaborados Cárnicos Mario SLU. Creada el 1 de octubre de 2017, con un capital de 3.100 euros, se trata de una microempresa que comparte domicilio social con la primera, no tiene empleados y tampoco ha declarado ventas, según las cuentas anuales de 2017, las únicas depositadas en el Registro Mercantil.

Según el Boletín Oficial del Registro Mercantil, su objeto social es tanto "la intermediación del comercio de productos alimenticios, bebidas y tabaco" como "industria y elaboración de productos cárnicos".

No obstante, y pese a estar obligada por dedicarse a cualquiera de sus dos objetos sociales, Facua ha comprobado que Elaborados Cárnicos Mario SLU no está dada de alta en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos. Asimismo, la asociación ha verificado que la empresa no tiene ningún inmueble a su nombre, ni en Sevilla ni en el resto de España.

El dueño de Magrudis y sus hijos, detenidos

Tanto Marín Ponce como sus dos hijos han sido detenidos y están a la espera de pasar a disposición judicial. En la tarde del martes quedaron en libertad los otros dos detenidos, un hombre y una mujer vinculados al negocio que ha provocado el brote de listeriosis.

Durante la operación los agentes también procedieron al precinto policial de la sede de Magrudis en el polígono industrial Los Pinos.

Esta operación de la Guardia Civil se produce días después de que Equipo de Investigación destapase que Magrudis sabía desde febrero que su carne mechada contenía listeria. Un laboratorio sevillano comunicó a la empresa que una muestra de su carne había dado positivo en listeria el pasado 22 de febrero.

Equipo de Investigación accedió, en exclusiva, a varios documentos que evidencian los fallos en los sistemas de control previos a la alerta sanitaria declarada por listeriosis, un brote que ha provocado al menos tres muertes y siete abortos.

Además, el programa de laSexta entrevistó en primicia a los responsables del laboratorio que detectó la listeriosis y que ha puesto en conocimiento del juzgado los análisis positivos que la empresa no hizo públicos hace meses.