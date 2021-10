La caída de las redes sociales de Facebook (WhatsApp, Instagram y la propia Facebook) ayer aún sigue despertando muchas incógnitas sobre lo sucedido y cómo afecta a los usuarios. Desde la compañía han emitido un comunicado asegurando que se trata de un fallo interno que ya ha sido solventado y que no afecta a los datos de los usuarios.

Una de las preguntas más repetidas es si se deben actualizar las aplicaciones de WhatsApp, Instagram o Facebook, y la respuesta es que no. Desde la compañía, explican que se debe a un problema de configuración interno. El apagón se produjo este lunes y las redes de la compañía dejaron de funcionar a nivel mundial, pero esto afecta a las actualizaciones de las aplicaciones instaladas en los dispositivos, únicamente al servicio.

En España las redes que pertenecen a la compañía volvieron a estar activas desde de las 00:00 de la madrugada del martes, después de más de 6 horas de inactividad. Los diferentes servicios retomaron su funcionalidad con normalidad aunque despacio, sin necesidad de realizar ninguna acción por parte de los usuarios.

La compañía tecnológica ha emitido un comunicado en el que explican que no ha habido ningún ataque informático, sino una incidencia de la red interna de trabajo. Desde la compañía aseguran que los datos de los usuarios están a salvo, puesto que "no tienen evidencias" de que los datos de los usuarios "se hayan visto comprometidos" durante esta jornada.

Desde la compañía se han disculpado en los diferentes perfiles de las empresas que han estado inactivas y en las diferentes cuentas. Entre ellas en el perfil de Facebook, WhatsApp e Instagram en Twitter, en los que lamentan las molestias a todos aquellos que su comunicación depende de ellos.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible, and we apologize for any inconvenience.