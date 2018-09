Hallan 90 elefantes muertos en Botsuana: la mayor matanza por caza furtiva que se ha visto en África

Casi 90 elefantes han sido encontrados muertos en un santuario para la vida salvaje en Botsuana. 'Elephants Without Borders', una organización dedicada a conservar la vida salvaje y los recursos naturales, ha informado de que es la cantidad de muertes de elefantes por caza furtiva más grande que se ha visto en África. Botsuana cuenta con la mayor población de elefantes del mundo, que se está viendo amenazada por los cazadores furtivos que empiezan a cruzar sus fronteras.

Unos 87 de los elefantes sin vida fueron encontrados sin colmillos, han asegurado científicos a 'BBC'. Por lo que la caza furtiva se realizó con el objetivo de comercializar el marfil de los animales. "Estoy asombrado, completamente anonadado. La magnitud de la caza furtiva de elefantes es, por mucho, la más grande que he visto o de la que he leído en cualquier lugar de África hasta la fecha", ha explicado Mike Chase, de 'Elephants Without Borders'.

"Cuando comparo esto con las cifras y los datos del Gran Censo de Elefantes, que conduje en 2015, estamos registrando el doble de elefantes recién cazados que en cualquier otra parte de África", ha continuado.

Botsuana tenía, hasta ahora, una gran reputación en la lucha contra los cazadores furtivos por haber mayoritariamente evadido las muertes de elefantes, en comparación con otros países africanos. Con 130.000 elefantes, se conocía al país como el último santuario de elefantes de África, donde la caza furtiva en busca del marfil de los colmillos de estos animales ha acabado con manadas enteras en el resto de países.

"Nos avisaron de que este peligro se acercaba, pero creímos estar preparados para afrontarlo", ha lamentado Chase. "Los cazadores están ahora apuntando sus armas hacia Botsuana. Esto requiere de acciones urgentes e inmediatas por parte del gobierno de Botsuana", ha añadido argumentando que teme que la pérdida de elefantes perjudique al turismo del país.