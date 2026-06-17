Hallan el cadáver de un hombre en el interior de un frigorífico en Castellón

Vista general del edifico donde agentes de la Policía Nacional han hallado un cadáver de un varón en una nevera.

Los detalles La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación junto a efectivos de la Policía Científica, que están tratando de esclarecer todas las circunstancias del suceso.

La Policía Nacional ha encontrado el cadáver de un hombre en una nevera en un piso de Castellón y ha detenido a un individuo relacionado con este caso. La Brigada Provincial de la Policía Judicial, junto con la Policía Científica, está investigando las circunstancias del suceso. El hallazgo ocurrió durante un registro policial vinculado a una presunta agresión sexual, cuando los agentes buscaban al principal sospechoso, quien no estaba en la vivienda. Durante la inspección, descubrieron el cuerpo oculto en el frigorífico. Las autoridades continúan recabando información para esclarecer el caso.

Los agentes de la Policía Nacional han hallado el cadáver de un varón en una nevera en un piso de la ciudad de Castellón, según han informado fuentes policiales, y han detenido a un hombre en relación con estos hechos.

La Brigada Provincial de la Policía Judicial se ha hecho cargo de la investigación junto a efectivos de la Policía Científica, que están tratando de esclarecer todas las circunstancias del suceso.

El cadáver fue hallado por agentes de la comisaría de Castellón de la Plana la tarde de este martes.

Las mismas fuentes han señalado que este miércoles se ha producido una reunión con los grupos de investigación policiales que están recabando información y pesquisas sobre el hallazgo del cadáver con la autoridad judicial.

Al parecer, el hallazgo del cadáver se produjo durante un registro policial relacionado con una presunta agresión sexual. Lo agentes acudieron al inmueble en busca del principal investigado, que no se econtraba en la vivienda. Durante la inspección de dicho domicilio, localizaron un cuerpo oculto en el frigorífico.

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