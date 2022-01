Polémica e incluso pánico en Lugo, donde una persona contrató a una empresa de cobro de morosos, si bien el método que utilizaron no era lo que esperaba. Los dos empleados de esa empresa le enviaron un vídeo al deudor haciéndose pasar por rusos, amenazándole incluso con ir a su casa y agredir a su familia. Uno de esos empleados ya ha sido despedido. La pesadilla comenzó en el momento en el que la compañía de cobro de deudas se puso en marcha.

Los empleados para esta práctica pretendían amedrentar al deudor aparentando ser rusos, según han contado a laSexta su asesora y su abogada. No obstante, los métodos de los cobradores, al estilo 'ruso-galaico' no gustaron a quien contrató sus servicios. "Él decide contratarlos, pero el deudor se pone en contacto con nuestro cliente y le traslada todo lo que le están haciendo. Entonces está en desacuerdo con esa forma de actuar y decide no seguir trabajando con esa empresa", ha explicado la letrada Diana Otero.

Precisamente, la persona afectada por este servicio ha atendido por teléfono a esta cadena y ha reconocido que está asustado: "Estoy atacado de los nervios, a base de tilas, y preocupado por cómo ha afectado esto a mi madre". El deudor ha contado a laSexta que llegaron a amenazar a su madre y a su mujer con violarlas. Así se oye en el vídeo que le enviaron estos 'falsos rusos': "Voy a follar a su mama", dice uno, mientras otro añade: "Y yo a su mujer".

La empresa de cobradores de morosos ha despedido a uno de estos empleados. Pero exige el cobro de los sevicios prestados. "El cliente nos contrata para la recuperación de una deuda, pasados unos días nos dice que paremos las gestiones porque ya está arreglado el problema con el deudor. Pero nosotros queremos cobrar por nuestro trabajo. Si un carpintero hace un mueble, lo va a querer cobrar", ha reclamado Cristina Correa, delegada comercial de 'Cobrador del Buda'.

No lo ve así Iara Pósito, la asesora: "No pueden pedir una cantidad de dinero porque ellos no prestaron servicio". De momento, el cliente ha denunciado los hechos ante la Guardia Civil.