"Hacemos todo lo posible, pero a veces no es suficiente": la dura realidad de los agentes tutores frente al riesgo de suicidio adolescente

En este vídeo de 'Vulnerables', expertos advierten sobre la importancia de la detección temprana de síntomas en hijos y el protocolo de intervención frente al riesgo de suicidio en los centros educativos.

La salud mental de los adolescentes se ha convertido en un desafío prioritario para colegios y familias, especialmente en la etapa postpandemia. Así lo relatan algunos expertos en este fragmento de 'Vulnerables'.

La psiquiatra Marian Rojas Estapé explica cómo identificar posibles problemas: "Si un adolescente lleva semanas que no cuenta nada, está taciturno, come menos, descansa peor y muestra desinterés por la vida, ahí hay que indagar si está pasando algo".

Para proteger a los alumnos, los colegios han implementado protocolos de prevención y actuación ante situaciones de suicidio. "Raro es el año que no tenemos un protocolo con algún determinado alumno", comenta Jaime Guijarro, psicólogo del colegio Joyfe, quien habla del papel fundamental de los agentes tutores: "Es una forma de proteger a los alumnos desde que entran al colegio hasta que salen. Hoy sería imposible trabajar dentro de lo que sería salvaguardia sin ellos".

¿Qué es un agente tutor y cuál es su función?

José Ramón González, oficial de la policía municipal, aclara: "Nos encargamos de todo lo que tiene que ver con un menor; allá donde haya un menor habrá un agente tutor". Juan Migule Pérez, agente tutor, detalla su labor: "No es un policía al uso. Intervenimos en centros educativos cuando se detecta que un menor ha estado en contacto con factores de riesgo que pueden derivar en un intento de suicidio. Son intervenciones muy complicadas".

El impacto emocional de estas situaciones también afecta a los profesionales: "Haces todo lo que puedes, pero a veces no es suficiente...Son imágenes que te llevas a casa, no se olvidan jamás", confiesa Pérez.

*Puedes volver a ver la serie documental de 'Vulnerables' en atresplayer.com.

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