Salvador se libró por los pelos del brutal accidente que arrasó una terraza de Sabadell ha explicado a laSexta que en un primer momento pensó que era un atentado terrorista.

Las imágenes, que publicó este martes laSexta, muestran cómo un un coche a gran velocidad invadió la acera y se llevó por delante con gran violencia a dos personas que estaban sentadas, dejando a una de ellas herida de gravedad.

Tras esos segundos, hubo gran confusión y gente que miraba sin saber qué había pasado y sin poder reaccionar. "Antonio me dijo 'cuidado, cuidado', y eché para atrás un poco y me levanté, pero no dio tiempo a nada porque no frenó para nada el coche. Entró a la terraza y se llevó todo lo que había por ahí", asegura Salvador.

"Estuvieron como 20 o 25 minutos para reanimarla con placas y todo y no había manera de reanimarla", explica sobre la mujer que se encuentra grave.

No está claro qué le ocurrió al conductor y especulan con un desvanecimiento o un problema de salud porque después de chocar siguió pisando el acelerador, al parecer, inconsciente. Ahora está imputado por por lesiones graves por imprudencia.

"Parecía que estaba medio desvanecido el conductor y esperamos a que viniera la policía para que hiciera lo que tenga que hacer", apunta Salvador.