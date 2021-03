"Tiene la parte derecha de la cara toda destrozada, los huesos como si fuera un cristal roto por dentro y el ojo todavía no se sabe nada porque no lo pueden abrir del todo para que nos digan un resultado".

Así describe Valentina el estado en que ha quedado el rostro de su hijo, de 17 años, tras sufrir una brutal agresión el pasado sábado en Parla, que hizo necesario trasladarle al hospital, donde continúa ingresado.

El parte médico recoge que los golpes, que podrían haberle asestado con un ladrillo, provocaron varias fracturas al menor: frontal, nasal y orbito-malar.

La agresión se produjo el pasado sábado cerca de las 22:30 horas. Según relata la madre de la víctima a laSexta, "un chico se le acercó muy rápido" y al girarse "le golpearon por detrás con algo muy fuerte y ya perdió el conocimiento y se despertó en el hospital".

Tuvo que ser trasladado al Hospital 12 de Octubre esa misma madrugada por la gravedad de las heridas. Valentina fue ha denunciar los hechos ante la Policía, a quien relató lo poco que su hijo puede recordar. "No sabemos nada, de verdad. No me entra en la cabeza lo que pudo pasar", afirma.

Por su parte, el chico ahora teme que sus agresores le identifiquen y vuelvan a ir a por él. Según la llamada que alertó a la Policía, los autores de la paliza fueron varios jóvenes, uno de los cuales iría vestido con ropa oscura, aunque de momento ninguno ha sido identificado.