Habla la madre de Romina, descuartizada por su pareja: "Me quiero llevar más de mi hija, no solo un pulmón"

"Mi hija a lo mejor sufrió muchísimo a manos de ese hombre, ya está mejor arriba, ya no sufrirá, ya nada le pasa", explica la madre de Romina Celeste, que ha hablado en Espejo Público después de que se haya confirmado que el pulmón encontrado pertenece a la joven.

"Yo quiero llevar algo más de mi hija, no solo el pequeño pulmón que tienen. Quiero llevarme lo que se encuentre de mi hija", reclama.

La mujer también ha contado cómo fue la entrada a la casa en la que vivía tras el trágico suceso: "Yo sentía que cuando entre en esa casa me traje a mi hija en mi corazón, desde ese día no estoy bien, no me he recuperado". "Yo creo que se hará justicia", ha zanjado.

Una conversación telefónica del detenido con un primo fue clave para detenerlo porque le explicó cómo se había deshecho del cadáver de su mujer. El acusado seccionó el cuerpo en dos y arrojó los restos al mar.

El marido de Romina intentó quemar su cuerpo en la parrilla de su casa