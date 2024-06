Una agente de la Guardia Civil logró reducir y detener a un hombre cuando agredía a su pareja en plena calle. Su nombre es Pilar Fernández, guardia civil de Colmenar Viejo, quien redujo y detuvo a un hombre que pegaba a su pareja en plena calle y logró evitar una agresión mayor.

De hecho, según cuenta a laSexta, la agredida le confesó a la guardia civil que no era la primera vez que ocurría y que incluso le había agredido delante de sus hijas.

Los hechos sucedieron durante la madrugada del 25 mayo en el municipio madrileño de Colmenar Viejo, cuando la agente escuchó gritos que venían de la calle, a pocos metros del cuartel, donde se encontraba trabajando. Al acercarse y ver que un hombre agredía a la mujer, decidió intervenir.

En las imágenes grabadas por una cámara de seguridad del propio cuartel se ve cómo el hombre agarra a la mujer con fuerza. Ella sale huyendo, pero él la alcanza, la golpea y la tira al suelo. Tan solo unos segundos después aparece su salvadora, Pilar, una agente de la guardia civil, que rápidamente aparta al agresor de la mujer.

“La veo y veo que le está pegando golpes en la cabeza”, cuenta Fernández, quien salió corriendo para socorrerla al ver la escena.

“Ella me decía me ha pegado, me ha roto mi móvil, me ha pegado”, cuenta la guardia civil. La agente ayudó a la mujer a levantarse, mientras el hombre, su marido las insulta a las dos. "Él decía que era mentira, la estaba insultando, decía que era su mujer y que era mentira. Profería insultos tanto a ella como a mí", cuenta la agente.

Sin embargo, todo quedó registrado en las cámaras de seguridad del cuartel. El hombre acabó detenido y la mujer, más tranquila, solo tuvo palabras de agradecimiento hacia Pilar por no dudar ni un segundo en salvarla de su agresor.