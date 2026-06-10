La Guardia Civil descarta que el incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) fuese intencionado

Efectivos trabajan en el perímetro afectado por el incendio de declarado en Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Los detalles El incendio es ya el más extenso de este año 2026, habiendo obligado a la Junta de Andalucía a activar el nivel 2, así como a pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La Guardia Civil ha descartado la intencionalidad en el incendio forestal en Los Turbios, Villanueva de los Castillejos, que sigue activo y ha afectado a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón. El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, informó que la investigación del Seprona está avanzada y no se sospecha de una acción deliberada, lo que tranquiliza a la población. El incendio, el más extenso de 2026, ha arrasado casi 4.000 hectáreas y ha obligado a activar el nivel 2 del Plan de Emergencias. La UME, con 200 soldados, trabaja en su extinción, apoyada por helicópteros y aviones. Fernández destacó la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de tecnología avanzada para controlar el fuego.

La Guardia Civil ha descartado la intencionalidad en el origen del incendio forestal declarado el pasado lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva), que permanece activo y ha afectado además a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón.

Así lo ha confirmado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, en declaraciones a los medios de comunicación desde el Puesto de Mando Avanzado de la Guardia Civil desplegado en este incendio.

El incendio es ya el más extenso de este año 2026, habiendo obligado a la Junta de Andalucía a activar el nivel 2, así como a pedir ayuda a la Unidad Militar de Emergencias (UME). Casi 4.000 hectáreas ya han sido arrasadas.

Fernández ha asegurado que la investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se encuentra en una fase "muy avanzada" y que "hay elementos importantes que nos pueden permitir llegar seguramente pronto a alguna conclusión desde el punto de vista policial", ha explicado.

"Por lo pronto, lo que sí estamos descartando es que haya una intencionalidad. Eso hasta ahí le puedo apuntar, es importante saberlo porque eso también genera tranquilidad a la población, no vayamos a pensar que hay por ahí alguna persona que esté de forma intencionada intentando hacer daño a nuestra masa forestal y por lo tanto también a las poblaciones", ha remarcado.

Por otro lado, el delegado del Gobierno ha señalado que "aún permanecen 50 personas fuera de sus domicilios respectivos" de los más de 350 que han sido desalojados durante estos días.

Pedro Fernández ha recordado que ante la complicación del incendio la Junta de Andalucía elevó a nivel 2 la operatividad del Plan de Emergencias por Incendios Forestales y solicitó formalmente la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) a las 23:52 horas de ayer.

"En el momento en el que a mí se me comunica verbalmente esta solicitud, procedimos a la elaboración del correspondiente informe para que de forma inmediata no hubiera ni un solo minuto de retraso en la activación y en el desplazamiento", ha subrayado, para después remarcar que el Ejecutivo central "tiene la predisposición siempre de actuar, de ayudar y de poner las máximas capacidades necesarias".

Actualmente, hay "200 efectivos soldados dispuestos disponibles y actuando ya en la extinción de este incendio, principalmente en el flanco izquierdo en aquellas tareas que les encomiendan muy técnicas para evitar su propagación y para avanzar en su control", a los que se suman otros 300 militares en estado de prealerta.

La dotación técnica incluye "medios materiales más avanzados", entre los que destacan "mucha maquinaria de ingeniería" y dispositivos tecnológicos de última generación, como "drones que son totalmente avanzados, como es un dron terrestre que tiene unas capacidades muy buenas para la predicción y prevención de incendios".

En el espacio aéreo, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene desplegados dos helicópteros y dos aviones hidroaviones FOCAS que operan sin descanso.

"Según me trasladan, es una jornada crucial, muy importante de cara a valorar cuál es la situación más inmediata a futuro de este incendio", ha concluido Fernández, quien ha apelado a la colaboración ciudadana para "llamar a la calma, llamar al respeto a aquellas recomendaciones y aquellas instrucciones que se hacen por parte de todas las autoridades".

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