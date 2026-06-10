Casi 37.000 hectáreas han ardido ya en España en 2026, cuatro veces más que en 2025

Imagen de archivo. Un bombero refresca una zona calcinada en la localidad de Gibraleón.

Los detalles El balance informativo de incendios forestales elaborado por Miteco, señala que en España se contabilizaron siete grandes incendios entre los pasados 1 de enero y 31 de mayo, sin contar el de Huelva.

Hasta el 10 de junio de 2026, España ha registrado 36.583 hectáreas quemadas, casi cuatro veces más que en el mismo periodo de 2025, según datos del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS). Este año se contabilizan 246 incendios, superando la media entre 2006 y 2025. Entre el 4 y el 10 de junio, ardieron 4.609 hectáreas, muy por encima de la media de años previos. En febrero, una oleada de incendios en Cantabria y Asturias resultó en 10.470 hectáreas quemadas. Hasta mayo, el Ministerio para la Transición Ecológica contabilizó siete grandes incendios, afectando a 29.556 hectáreas.

El territorio quemado en España en lo que va de año, hasta el 10 de junio, asciende a 36.583 hectáreas, casi cuatro veces más que en el mismo periodo de 2025, según los datos actualizados del Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

La plataforma dependiente del programa de observación y monitoreo de la Tierra Copernicus, liderada por la Unión Europea (UE), contabiliza hasta esa fecha 246 incendios en España.

Las tablas comparativas reflejan que hace un año, el 10 de junio de 2025, en España habían ardido 9.987 hectáreas. El dato de este año (36.583 hectáreas) sobrepasa asimismo la media de hectáreas calcinadas en las mismas fechas en el periodo 2006-2025 (13.840,10 hectáreas).

Datos semanales

El portal suministra también información semanal detallada relativa al terreno quemado. De esta manera, se puede observar que entre los días 4 y 10 de junio la superficie que fue pasto de las llamas se cifra en 4.609 hectáreas, muy por encima de la media de 679,85 hectáreas de los últimos años.

Ese dato ha empeorado con respecto a la semana previa -del 28 de mayo al 3 de junio-, cuando se contabilizaron 3.150 hectáreas quemadas. El mes de agosto de 2025 fue especialmente cruento para España con incendios simultáneos en gran parte del país, particularmente intensos en Galicia, Castilla y León y Extremadura.

Tan solo en dos semanas de agosto -del 6 al 19 de agosto-, EFFIS registró 322.299 hectáreas quemadas, más del 80% del total acumulado en 2025.

En lo que va de 2026, ha habido semanas más alarmantes que otras, como la del 19 al 25 de febrero, cuando ardieron 10.470 hectáreas, una superficie más de 300 veces mayor a la semana previa, con 37 hectáreas.

Ese dato superó la media de 886,25 hectáreas, una situación a la que contribuyó de manera decisiva la oleada de incendios forestales provocados detectados en el norte del país, en concreto, en áreas de Cantabria y Asturias.

En la comunidad cántabra, las autoridades regionales sopesaron declarar la fase de emergencia ante los incendios simultáneos que se sucedieron a lo largo del pasado febrero y que afectaron sobre todo a zonas de matorral. Al mismo tiempo, el Principado de Asturias ordenó un despliegue masivo de los servicios de extinción.

Otra semana complicada se registró, según EFFIS, entre los días 2 y 8 de abril, con 8.393 hectáreas quemadas, un terreno 14 veces superior a la media de ese periodo (577 hectáreas).

También entonces ese acusado aumento obedeció a los incendios forestales detectados en las citadas comunidades norteñas.

Hasta siete grandes incendios

Por otro lado, según el balance informativo de incendios forestales registrados entre los pasados 1 de enero y el 31 de mayo elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), en España se contabilizaron un total de siete grandes incendios -mayores de 500 hectáreas- hasta finales del pasado mes.

En base a información provisional suministrada por las Comunidades Autónomas, la superficie quemada en territorio español durante las fechas señaladas ascendió a 29.556,46 hectáreas, según esa cartera.

La información del Miteco no incluye el incendio declarado el lunes en el paraje Los Turbios de Villanueva de los Castillejos (Huelva). Allí trabaja hoy un contingente de 407 profesionales, 99 vehículos y más de 25 medios aéreos, pendientes de un posible cambio de viento que podría transformar la cola del fuego en la nueva cabeza.

Si bien el perímetro definitivo está pendiente de la evaluación de drones y helicópteros, las autoridades regionales han certificado que la superficie quemada supera las 3.600 hectáreas debido a las fuertes reactivaciones registradas ayer.

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