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"Es un tongo"

Un grupo de carteristas de Palma idean una fórmula para evitar ser denunciados después de robar

En esta ciudad de Islas Baleares han sido detenidos hasta 18 hombres que se dedicaban a robar en la playa de Palma. Lo hacían en grupo y, entre otras medidas, les han prohibido acercarse a la zona.

En esta ciudad de Islas Baleares han sido detenidos hasta 18 hombres que se dedicaban a robar en la playa de Palma. Lo hacían en grupo y, entre otras medidas, les han prohibido acercarse a la zona.

En Palma un grupo de carteristas han encontrado una fórmula para evitar las denuncias. Como expone Iñaki López, los cacos roban la cartera, pero, después, la devuelven. "Eso sí, vacía de todo contenido", añade.

Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, se puede ver a un grupo carteristas que actuaban en la playa de Palma. La policía les sigue los pasos muy de cerca después de que se hayan producido varias denuncias en la zona.

La técnica es sencilla: se elige una víctima, la distraen y después roban su cartera. Por último, tiran el contenido de valor al suelo y un último compinche los recoge y sale corriendo. Para evitar la denuncia, simulan que se han encontrado la cartera vacía recién robada y la devuelven.

José Luis Torá explica que se ha detenido a 18 personas por estos hechos. "Han pasado a disposición judicial y una de las medidas es que no se acerquen a ese coto de cata", expone el periodista. Beatriz de Vicente indica que el hecho de que devuelvan la cartera vacía "es un tongo". "Solo sirve es que el valor de la cartera ya no lo pagas", explica, "es una picaresca un poco ridícula".

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