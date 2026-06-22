Un grupo de vecinos se convierte en justicieros improvisados al retener a un ladrón de relojes de lujo

En lo que ya es una constante en Barcelona, un grupo de vecinos retenía por la fuerza a un ladrón que acababa de robar un reloj de 10.000 euros. Bea de Vicente avisa sobre la delgada línea entre la intervención ciudadana y el linchamiento.

En una imagen que ya se está convirtiendo en un clásico en los barrios de Barcelona, un grupo de vecinos retenían a un ladrón que acababa de sustraer un reloj de lujo de 10.000 euros.

En el vídeo sobre estas líneas se puede ver cómo los vecinos se convierten en justicieros improvisados y reducen al ladrón hasta la llegada de los Mossos d'Esquadra.

Un agente de paisano se percataba de la escena y acudía hasta allí para arrestar al ladrón y devolver el reloj a su dueño, que no habría puesto denuncia por el incidente.

Por su parte, ante la violencia del momento que se puede observar en las imágenes, el ladrón podría haber sufrido algún tipo de lesión. Por ello, Bea de Vicente avisa sobre la delgada línea entre la intervención ciudadana y el linchamiento: "No puede haber patadas, ni agresión. Una cosa es retener y otra agredir".

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