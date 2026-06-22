Un hombre intenta mediar en una pelea y le revientan el coche: de martillazos en los cristales a lanzarlo contra otro coche

En Sarral, Tarragona, un hombre intentaba mediar en una pelea entre un hombre con un martillo y otro con un cuchillo, para después ver cómo el del martillo destrozaba y lanzaba su coche calle abajo. El autor ya ha sido detenido.

En Sarral, Tarragona, se producía una importante pelea entre dos vecinos, uno armado con un cuchillo y otro con un martillo. En ese momento, aparecía un tercer individuo para mediar y acababa llevándose la peor parte.

El sujeto del martillo empieza a arremeter contra su coche, primero rompiéndole toda las lunas y después quitando el freno de mano y lanzándolo calle abajo hasta empotrarlo contra un garaje.

Sin embargo, no contento con ello, volvía a subirse al vehículo para colocarlo de nuevo en la pendiente y volver a dejarlo caer. Finalmente, terminaba chocando contra otro coche en el que viajaban cuatro mujeres, dos de ellas aparentemente menores.

El hombre del martillo ya ha sido detenido como autor de un delito de lesiones, otro de amenazas y uno más por daños, mientras que el que inicia la pelea, el del cuchillo, está en busca.

Ante esta cuestión, Bea de Vicente manda un mensaje al ciudadano que intentó mediar: "Si es para defender los intereses de alguien y es posible su intervención, intervenga, pero en una situación de un tío con un martillo es temerario".

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