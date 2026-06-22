Beatriz de Vicente explica qué multa nos podemos enfrentar por mantener relaciones sexuales al volante

La abogada señala que las multas por este tipo de actos varían en cada situación. Por ejemplo, es diferente si el vehículo está en marcha o parado. Además, también cambia si presencia la escena un menor.

En Marbella, varios conductores se vieron sorprendidos por lo que estaba ocurriendo en un coche que se encontraba circulando en la A7. Como se puede ver en las imágenes sobre estas líneas, una pareja estaba, aparentemente, practicando sexo mientras el vehículo estaba en marcha por dicha autovía.

"No lo hacen de forma discreta, ella está a horcajadas", señala Iñaki López, "incluso hay un momento que ella saca medio cuerpo por la ventanilla". "¿Cómo ve la vía?", se pregunta Beatriz de Vicente. "Parece que no se sale del carril", afirma el presentador de Más Vale Tarde.

José Luis Torá cuenta que fuentes de la Guardia Civil han explicado al programa que el vídeo les llegó, prácticamente, en el momento que sucedieron los hechos y que ya están trabajando para identificar tanto al conductor como a la pasajera y poner la multa correspondiente.

La abogada indica que, por un lado, si la escena es presenciada por un menor "es un delito de exhibicionismo". Además, también es un delito contra la seguridad vial. "Mantener sexo dentro de un coche en la calle, que se considera un espacio público, también tiene su multa", añade.

"Incluso la DGT castiga cualquier tipo de maniobras y entretenimientos", indica, "manuales u orales". De Vicente indica que si se lleva a cabo cualquier tipo de práctica sexual con el coche en marcha la multa puede ser de 500 euros y seis puntos.

"Si se considera conducción temeraria puede llegar a subir", añade. Si el coche está parado dependerá de las ordenanzas municipales pero la multa también puede alcanzar los 600 euros. Además, si hay menores, incluso en un coche cercano, que puedan ver la escena, sería un delito de exhibicionismo.

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