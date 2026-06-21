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Hundimiento de una vivienda

Desalojados diez edificios tras el derrumbe de una vivienda en Arenys de Mar, Barcelona

Los detalles Afortunadamente, la vivienda se encontraba vacía en el momento del derrumbe y no constaba ningún residente en su interior, por lo que no se han registrado heridos ni afectados personales.

Desalojados diez edificios tras el derrumbe de una vivienda en Arenys de Mar, Barcelona.
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Diez edificios han tenido que ser desalojados de forma preventiva después del hundimiento de una vivienda en Arenys de Mar (Barcelona). El inmueble afectado, una casa de tres plantas, ha sufrido el colapso completo de su parte interior por causas que todavía se investigan.

Afortunadamente, la vivienda se encontraba vacía en el momento del derrumbe y no constaba ningún residente en su interior, por lo que no se han registrado heridos ni afectados personales. Sin embargo, el incidente ha obligado a actuar con rapidez a los servicios de emergencia ante el riesgo de nuevos desprendimientos.

Como medida de precaución, se ha ordenado el desalojo de una decena de edificios colindantes después de que aparecieran grietas en algunos de los inmuebles cercanos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los Bomberos de la Generalitat, que trabajan junto a arquitectos municipales para evaluar el estado de las estructuras afectadas y garantizar la seguridad de los vecinos.

Los técnicos están analizando la estabilidad de la finca derrumbada y de los edificios próximos con el objetivo de evitar nuevos colapsos y determinar cuándo podrán regresar los residentes desalojados a sus viviendas.

Por el momento, no se han dado a conocer las causas exactas que provocaron el colapso de la vivienda.

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