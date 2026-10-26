Matan a un enfermero y hieren a otro trabajador en RDC al acusarlos de propagar el ébola

Imagen de archivo. Un trabajador sanitario realiza un control previo a un voluntario que participa en el ensayo clínico de una vacuna contra el virus del ébola

Los detalles Los atacantes acusaban a ambos de propagar la enfermedad contaminando las fuentes de agua. Este incidente se suma a numerosos ataques registrados en los últimos meses contra centros médicos y trabajadores.

En la República Democrática del Congo, un enfermero ha fallecido y otro trabajador ha resultado herido tras un ataque en la localidad de Bafwasende, en la provincia de Tshopo. Los atacantes acusaban a los trabajadores de propagar el ébola contaminando fuentes de agua. Este incidente se enmarca en el segundo brote más mortífero de ébola en la historia, que ha generado desconfianza y ataques hacia los centros médicos y sus trabajadores. La Organización Mundial de la Salud ha condenado la violencia, subrayando la importancia de proteger la atención sanitaria. Hasta ahora, el brote ha causado 9.964 casos confirmados y 4.841 muertes.

Un enfermero ha muerto y otro trabajador ha resultado herido en la República Democrática del Congo (RDC) en un ataque de un grupo de hombres que los acusaban de propagar el virus del ébola, mientras el país sigue inmerso en el segundo brote más mortífero de la historia de esta enfermedad a nivel global, según ha confirmado una fuente médica local y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El ataque ocurrió este sábado en la provincia de Tshopo (centro-norte), en la localidad de Bafwasende, y dejó herido de gravedad al otro trabajador implicado en la respuesta a la epidemia.

"Un enfermero murió y un trabajador sanitario resultó gravemente herido tras ser atacados mientras respondían a una alerta de ébola", afirmó a última hora del domingo en la red social X el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

"Todas las personas que trabajan para proteger a las comunidades frente a esta enfermedad mortal deben poder desempeñar su labor con dignidad y seguridad. La atención sanitaria debe ser protegida siempre", agregó.

El director regional de la OMS para África, Mohamed Janabi, aseveró en la misma plataforma que "la salud no es un blanco de ataque" y que "la desinformación y el miedo nunca deben alimentar la violencia".

Aunque la OMS identificó a la segunda víctima simplemente como otro trabajador sanitario, medios locales han precisado que se trata del director de una escuela de educación primaria que también participaba en la respuesta.

Los atacantes acusaban a ambos de propagar la enfermedad contaminando las fuentes de agua, según ha explicado el médico jefe de la zona sanitaria de Bafwasende, el doctor Likilo Marcel, quien ha detallado que el enfermero falleció en el lugar de los hechos, mientras su compañero sigue hospitalizado.

"Es la enésima vez (...). A este paso, se corre el riesgo de ahuyentar a los socios que vienen a apoyar la repuesta. Por ello, solicitamos a la autoridad provincial que tome medidas para reforzarnos mediante el envío de policías y militares", ha declarado a la prensa Marcel.

Desconfianza y rumores

Este incidente se suma a numerosos ataques registrados en los últimos meses contra centros médicos y trabajadores de la respuesta contra el ébola, que se ha visto dificultada no sólo por el conflicto en el este congoleño, alimentado por grupos armados y el Ejército, sino también por la desconfianza de la comunidad, la desinformación y los rumores sobre el virus y los centros de tratamiento.

La RDC declaró el pasado 15 de mayo su decimoséptimo brote de ébola -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 9.964 casos confirmados y 4.841 fallecidos.

También se propagó a Uganda, donde la OMS declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar 20 contagios confirmados, incluidos 15 importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos. Junto con Uganda, se han detectado casos vinculados a esta epidemia en Kenia (nueve, incluyendo dos muertos), Nigeria (uno), Países Bajos (uno) y Francia (uno).

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