Cuidado con los gestos a los peatones en el coche: las señas que pueden acarrear sanción

No podemos hacer señas

En los pasos de cebra, los peatones tienen la prioridad, siempre; sin excepciones. Como conductores no podemos hacerles gestos para que pasen. Y no es simplemente por respeto, sino que conlleva multa aunque sea por amabilidad. "No podemos hacer señas porque a lo mejor por mi culpa se confía, pasa y le atropella otro", explica Michel, un profesor de una autoescuela. Muchas veces se hace un gesto de manera amable, educado, pero puede ser sancionable y, además, pone en peligro al peatón.

Los usuarios vulnerables junto a ciclistas y motoristas representan el 85% de los fallecidos en ciudad. Así que, atención también si somos peatones. Sea peatón o conductor, los accidentes tienen en un motivo común: la distracción. Desde el 2016 este factor tiene un mayor porcentaje de siniestros que el alcohol y la velocidad.

Pero, ¿con qué nos distraemos? Pues sin duda, con el teléfono. Y esto tiene consecuencias. "El móvil en la mano aunque no esté hablando ya son seis puntos y 200 euros", explica Michel. El móvil es lo más común, pero hay gente para todo. "Cuando conduzco sí suelo maquillarme en el coche". "Soy propensa a llevar siempre algo e ir comiendo y al abrir el envoltorio o cualquier cosas sí, quitas la vista de la carretera y es una distracción también". Son las declaraciones de algunos conductores que dejan en claro que el coche debe utilizarse única y exclusivamente como un vehículo.

"No hay una ley que diga que está prohibido comer, pero sí otra que dice que hay que llevar la debida atención al conducción", concluye Michel. Que el vehículo no sea la oficina, ni conducir el momento para usar el móvil, comer o maquillarse.