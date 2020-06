El fotógrafo José Luis Abad, fallecido en julio de 2019 cuando se sometía a un ritual místico con veneno de sapo de bufo liderado por Nacho Vidal, se sometió voluntariamente a la ceremonia, tal y como se puede comprobar en la conversación que mantuvo con la prima de Nacho Vidal y que recoge el atestado de la Guardia Civil al que ha podido acceder el jefe de investigación de laSexta Manu Marlasca.

El fotógrafo José Luis Abad contactó con la prima de Nacho Vidal para someterse a este ritual chamánico. En una primera conversación en abril, recogida en el atestado, se puede ver cómo él accede a someterse a la ceremonia, e incluso reitera que avisará a una amiga por si se quiere someter junto a él.

En julio, días antes de su fallecimiento, José Luis Abad insiste a la ahora acusada para realizar el ritual. Ella le recuerda que tendría que acudir a Enguera, donde el actor porno tiene una casa, para realizarlo.

Entonces Abad advierte de que la amiga con la que pretendía acudir en un primer momento no acudirá al ritual porque ya se sometió a él y no le sentó bien, a lo que la prima de Vidal añade que ella tampoco volvería a hacerlo. Las conversaciones muestran cómo ella le explica al fotógrafo que no debe tomar "alcohol" ni "pastillas" desde "una semana antes" del ritual, además de que tiene que comer "muy sano".

"De momento estoy comiendo sano, ¿alguna sugerencia de preparación más?", señaló el ahora fallecido, a lo que ella volvió a insistir: "Nada de alcohol, ni pastillas con diazepam y esas cosas. Tampoco tomaría carne roja".

"Ayer me porté mal. Tomé 5 cervezas y 5 rayas"

A pesar de esto, Abad se muestra convencido e insiste en realizarlo cuanto antes. Finalmente se acaban citando el 28 de julio y, un día antes, Abad informa a su contacto de que ha consumido alcohol y cocaína, a pesar de que le había pedido que no lo hiciera durante una semana antes del ritual: "Toda la semana perfecto y ayer fui al concierto de La Casa Azul y me porté mal, ¿no creo que pase nada no?".

Esta vez, la respuesta de la prima del actor porno cambia sustancialmente y le resta importancia. "¿Solo alcohol? ¿O también coca? No pasa nada solo que el viaje es más fuerte". Él confiesa que tomó "5 o 6 cervezas y 5 o 6 rayas". Ella zanja la conversación restando de nuevo importancia al asunto: "Las cervezas no pasa nada, la coca espero que tampoco".

Precisamente José Luis Abad recurrió a este ritual místico para superar su adicción a las drogas, ya que el peligroso ritual chamánico es conocido en España desde 2017 como una presunta terapia curativa. Lo cierto es que, según diversos doctores, es una sustancia que puede ocasionar daños irreparables, e incluso cuadros de psicosis.

De hecho, el propio atestado incide en que el riesgo de intoxicación por esta sustancia es elevado y más, se insiste en el documento, si Abad ni siquiera cumplía con los criterios que los propios 'gurús' de la ceremonia habían establecido. Sin embargo, tras confirmar que había consumido sustancias en las últimas horas, la prima de Nacho Vidal le afirma que lo único que ocurre es que el efecto de la sustancia es mayor. Un hecho que se considera como una grave imprudencia.

Posteriormente, y según recoge el atestado, tanto la prima de Nacho Vidal como el propio actor porno negaron al hermano de José Luis que hubiera tomado alcohol. "No, no....", respondía ella, a lo que Vidal añadía: "No, venía sano. Había traído un pastel, para comer".

Finalmente ella acaba revelando lo que le dijo el fotógrafo un día antes del ritual, aunque cambiando las fechas: "Me dijo que cuatro o cinco días antes si había bebido cerveza, pero no... y había tomado alguna rayita, pero cinco días antes".

Detención de Nacho Vidal

El actor porno Nacho Vidal fue detenido el pasado 3 de junio tras vincular su participación en dicho ritual a una posible omisión de socorro o a un homicidio imprudente. Además del actor, su prima y un amigo suyo también fueron acusados de un delito de homicidio por imprudencia y contra la salud pública. Posteriormente, los tres quedaban en libertad provisional a la espera de juicio.

Tras la detención, el actor reconoció estar "muy afectado" y negó cualquier responsabilidad por la muerte del fotógrafo: "No voy a hacer un circo de esto. Hay una familia detrás", defendía.