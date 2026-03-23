La fiscal de violencia machista insta a intentar mejorar el sistema: "Cuando una mujer denuncia, inicia un calvario procesal"

Imagen de la fiscal de Sala coordinadora contra la violencia sobre la mujer, María Eugenia Prendes.

¿Qué ha dicho? María Eugenia Prendes señala que "queda mucho camino por recorrer", incidiendo en la importancia de la detección temprana. La fiscal considera que hay que poner más medios y "hacer autocrítica".

María Eugenia Prendes, fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, ha enfatizado las dificultades que enfrentan las víctimas de violencia machista al denunciar, describiéndolo como "un calvario procesal". Prendes critica la falta de confianza de las mujeres en la Justicia, afirmando que esta desconfianza es mutua. Señala que las víctimas enfrentan incredulidad en los juzgados y que el proceso judicial a menudo resulta en revictimización. Además, cuestiona la idoneidad del procedimiento de juicio rápido para estos casos y destaca la necesidad de recursos como psicólogos y trabajadores sociales en los juzgados. Prendes aboga por una revisión del sistema judicial y un enfoque en la educación para prevenir la violencia de género.

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, ha destacado que cuando una víctima de violencia machista denuncia inicia "un camino que no es fácil" y "un calvario procesal", por lo que ha instado a intentar mejorar el sistema porque "no debería ser así".

A su juicio, las víctimas no confían en el sistema. "Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres, y esto es así y hay que decirlo", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que "todavía llegan mujeres a los juzgados y ven caras de incredulidad" y se ha referido a "todo lo que se viene encima" tras una denuncia.

"Cuando una mujer denuncia intenta cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empieza otro camino que no es fácil, en un territorio hostil, y se inicia un calvario procesal que la mayoría de las veces supone una revictimización", ha advertido Prendes en el Foro de la SER en Cantabria.

La fiscal ha planteado que el procedimiento de juicio rápido "no es quizás el más adecuado" para estos delitos y ha apuntado que, muchas veces, las mujeres no sienten una necesidad de ir a la Policía o de que haya una respuesta penal frente a su maltratador "porque no quieren estigmatizar al padre de sus hijos".

"La respuesta que dan a menudo es 'solo quiero que me deje en paz', y es algo demoledor", ha dicho la fiscal, que cree que las soluciones que se están ofreciendo a las mujeres víctimas "están muy lejos de lo que ellas quieren y necesitan". "Es algo que debemos repensar", ha insistido.

Además, ha llamado la atención en la importancia de que en los juzgados haya psicólogos y trabajadores sociales para apoyar a las mujeres, que han de sentir que están acompañadas.

Según ha explicado, la dotación de recursos es muy diversa entre comunidades autónomas, y por eso cree que debería hacerse "un mapeo" con esos recursos para ser conscientes de las diferencias y "poner solución".

Prendes también ha considerado que hay que poner más medios, "hacer autocrítica" y ver si el sistema se ha quedado atrás. "Ha habido avances, pero se esperaba una auténtica revolución que no ha llegado", ha manifestado.

De esta forma, ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer". "Y esperemos que lo recorramos sin mucha penalidad y sin las cifras horribles que estamos viendo", ha agregado, antes de incidir en la importancia de la detección temprana.

Prendes cree que hay que poner el foco en los procesos de ruptura de las parejas, porque muchos casos de maltrato coinciden con esos momentos. También ha abogado por "un pacto de mínimos para educar a la sociedad" y ha pedido "algo que vaya más al centro de los jóvenes".

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