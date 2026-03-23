Ahora

Violencia contra la mujer

La fiscal de violencia machista insta a intentar mejorar el sistema: "Cuando una mujer denuncia, inicia un calvario procesal"

¿Qué ha dicho? María Eugenia Prendes señala que "queda mucho camino por recorrer", incidiendo en la importancia de la detección temprana. La fiscal considera que hay que poner más medios y "hacer autocrítica".

Imagen de la fiscal de Sala coordinadora contra la violencia sobre la mujer, María Eugenia Prendes.Imagen de la fiscal de Sala coordinadora contra la violencia sobre la mujer, María Eugenia Prendes.Agencia EFE
Escucha esta noticia
0:00/0:00

La fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, María Eugenia Prendes, ha destacado que cuando una víctima de violencia machista denuncia inicia "un camino que no es fácil" y "un calvario procesal", por lo que ha instado a intentar mejorar el sistema porque "no debería ser así".

A su juicio, las víctimas no confían en el sistema. "Las mujeres no confían en la Justicia porque la Justicia no confía en las mujeres, y esto es así y hay que decirlo", ha lamentado.

En este sentido, ha señalado que "todavía llegan mujeres a los juzgados y ven caras de incredulidad" y se ha referido a "todo lo que se viene encima" tras una denuncia.

"Cuando una mujer denuncia intenta cerrar una puerta a un pasado de maltrato y empieza otro camino que no es fácil, en un territorio hostil, y se inicia un calvario procesal que la mayoría de las veces supone una revictimización", ha advertido Prendes en el Foro de la SER en Cantabria.

La fiscal ha planteado que el procedimiento de juicio rápido "no es quizás el más adecuado" para estos delitos y ha apuntado que, muchas veces, las mujeres no sienten una necesidad de ir a la Policía o de que haya una respuesta penal frente a su maltratador "porque no quieren estigmatizar al padre de sus hijos".

"La respuesta que dan a menudo es 'solo quiero que me deje en paz', y es algo demoledor", ha dicho la fiscal, que cree que las soluciones que se están ofreciendo a las mujeres víctimas "están muy lejos de lo que ellas quieren y necesitan". "Es algo que debemos repensar", ha insistido.

Además, ha llamado la atención en la importancia de que en los juzgados haya psicólogos y trabajadores sociales para apoyar a las mujeres, que han de sentir que están acompañadas.

Según ha explicado, la dotación de recursos es muy diversa entre comunidades autónomas, y por eso cree que debería hacerse "un mapeo" con esos recursos para ser conscientes de las diferencias y "poner solución".

Prendes también ha considerado que hay que poner más medios, "hacer autocrítica" y ver si el sistema se ha quedado atrás. "Ha habido avances, pero se esperaba una auténtica revolución que no ha llegado", ha manifestado.

De esta forma, ha subrayado que "queda mucho camino por recorrer". "Y esperemos que lo recorramos sin mucha penalidad y sin las cifras horribles que estamos viendo", ha agregado, antes de incidir en la importancia de la detección temprana.

Prendes cree que hay que poner el foco en los procesos de ruptura de las parejas, porque muchos casos de maltrato coinciden con esos momentos. También ha abogado por "un pacto de mínimos para educar a la sociedad" y ha pedido "algo que vaya más al centro de los jóvenes".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Irán hace oídos sordos a la amenaza de Trump y avanza que "responderá de la misma manera" si EEUU ataca sus centrales eléctricas
  2. Colas, restricciones y miedo al desabastecimiento: los bolsillos del mundo sufren la subida del combustible por la guerra en Irán
  3. Dos muertos tras chocar un avión con un camión de bomberos en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York
  4. Marc Giró se pone 'Cara al Show' con el traje nuevo y Pedro Sánchez como invitado sorpresa en Lo de Évole: "Tengo cabreadas a fachas y rojas"
  5. Salarios al descubierto: una nueva directiva europea desvelará a partir de junio los sueldos entre trabajadores del mismo puesto
  6. Los hombres de la Cofradía de Sagunto rechazan la participación de mujeres: "Que hagan una nueva; yo quiero mantener mis tradiciones"