El fiscal Mario Piñeiro ha retirado la acusación contra el exdirector de seguridad del administrador de infraestructuras ferroviarias (Adif), Andrés Cortabitarte, en el juicio por el accidente del tren Alvia, ocurrido en julio de 2013 en Angrois (Santiago), donde murieron 80 personas y 145 resultaron heridas.

En sus conclusiones provisionales, el representante del Ministerio Público pedía cuatro años de cárcel tanto para él como para el maquinista, Francisco Garzón por imprudencia profesional grave. En concreto, señalaba a Cortabitarte por el análisis de riesgos que tenía que hacer Adif y al profesional de Renfe por su responsabilidad en la conducción.

El 24 de julio de 2013, el tren Alvia descarriló a poca distancia de la estación compostelana en un tramo que carecía del sistema de seguridad 'ERTMS', de frenado automático; en una línea en la que había sido desconectado este sistema en su modalidad embarcada y después de que el maquinista atendiese una llamada del interventor a su teléfono móvil corporativo, para interesarse por la bajada de unos viajeros en la terminal de Pontedeume (A Coruña).

El fiscal considera que "no infringió el deber que ostentaba"

Al inicio de la fase final del juicio, poco antes de que se cumplan 10 años de la tragedia, el fiscal ha planteado una modificación en sus conclusionesa la titular del Juzgado de lo Penal número 2, Elena Fernández Currás, que lleva el proceso desde el pasado mes de octubre, momento desde el que han pasado por la sala numerosos peritos y testigos para tratar de determinar las responsabilidades penales por lo sucedido, y también las indemnizaciones a las víctimas.

El cambio en la acusación del fiscal, clave en el rumbo que toma la causa, ha llegado justo después de la fase reservada para la documental, en la que las numerosas partes representadas en la causa han dado por reproducidos gran cantidad de documentos y han incorporado alguno nuevo.

En concreto, ha sido incorporado, y leído parcialmente, un informe relativo a la participación de Cortabitarte como perito en el juicio por el siniestro del metro de Valencia y también se ha sumado, y reproducido en su totalidad, el vídeo sobre el descarrilamiento que incorporó Abogacía del Estado en representación de Adif al inicio del juicio.

Fiscalía ha modificado por completo las conclusiones acerca de las eventuales responsabilidades del ex alto cargo de Adif, Andrés Cortabitarte, ya que en su informe provisional advertía que "el trágico accidente no habría sucedido" si como máximo responsable de la Dirección de Seguridad en la Circulación de Adif "hubiese evaluado y gestionado el riesgo de exceso de velocidad" que existía en ese punto de la línea.

Ahora, según ha informado ante la presencia tanto de Cortabitarte como de Garzón, obligados a asistir al juicio en esta jornada, eso "se sustituye por lo siguiente": "En su condición de director de seguridad no infringió el deber que ostentaba" y actuó "de acuerdo con los procedimientos incluidos en el sistema de gestión" de Adif, aprobado por la autoridad nacional y con una metodología "basada en normativa europea".

De este modo, según el nuevo relato de Fiscalía, la línea Ourense-Santiago de alta velocidad, en la que un tren Alvia descarriló en un tramo sin el sistema de seguridad 'ERTMS' por un cambio de proyecto, "fue diseñada de acuerdo con las normas técnicas" y acorde a los "códigos prácticos" de Adif.

Considera el fiscal que se realizó "un análisis de riesgos que requiere un dossier que analizó la seguridad" de la línea y que "los riesgos se estimaron tolerables". De hecho, asume argumentos de Abogacía del Estado al resaltar que "en otras líneas se circula a 200 km/h con el sistema 'Asfa' (...) y la fuente de riesgo, el cambio significativo de velocidad, no fue identificado como factor de riesgo con anterioridad a este accidente y posteriormente se identificaron otros 400 puntos en toda la línea de la red general".

De este modo, Mario Piñeiro ha retirado la acusación contra Andrés Cortabitarte y también la acción civil contra Allianz, la aseguradora de Adif.

El abogado del maquinista considera "sorprendente" este cambio

El abogado Manuel Prieto, que ejerce la defensa del maquinista Francisco Garzón, uno de los dos acusados en el juicio por el accidente del tren Alvia, subraya que el fiscal "ha descolocado" a las distintas partes presentes en el proceso "de una forma muy inédita", al dar un vuelco a sus conclusiones definitivas y retirar los cargos que atribuía al ex director de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte.

Prieto considera "sorprendente" este cambio e ironiza con que el representante del Ministerio Público "debe haber visto otro juicio", puesto que "90 acusaciones han mantenido la imputación sobre la responsabilidad penal del señor Cortabitarte".

En este sentido, ha criticado que lo haya hecho, el cambio, "inventándose que había un análisis" de riesgos de la línea que "Adif ha negado durante todo el proceso". En cualquier caso, ha apelado a la sesión de este miércoles, cuando el fiscal, Mario Piñeiro, deberá exponer su informe con argumentaciones sobre su decisión.

El abogado ha recalcado que "no ha habido ninguna prueba en todo el juicio que no haya acusado al señor Cortabitarte" y "todos los peritos judiciales han dicho" que "no hay análisis de riesgo". "Podrá decir que no sabe si el señor Cortabitarte era responsable o no, pero hombre... la responsabilidad de Adif en la línea parece que es evidente", ha remarcado.

En este punto, ha afirmado no saber "lo que ha pasado" para el cambio de rumbo de la Fiscalía. "A mí a veces, cuando dicen que el Ministerio Fiscal está para hacer justicia conforme a la legalidad... pues no sé si eso se cumple muchas veces, pero debería cumplirse", ha advertido.

Por su parte, Manuel Alonso, abogado de las víctimas del accidente del Alvia, ha indicado que ya se han "quitado las caretas" y que ahora "están en el escenario real de lo que es este juicio".