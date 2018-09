El final abierto de la desaparición de Madeleine McCann: el caso podría quedar archivado en cuestión de semanas

La niña británica Madeleine McCann desapareció en el sur de Portugal hace más de once años, abriendo uno de los casos más mediáticos, marcado por el suspense y la incógnita de la desaparición de la pequeña y de la ausencia de culpables. Tras once años de búsqueda, se acerca la fecha en la que la búsqueda de Madeleine podría acabar.

La ausencia de presupuesto y la tardanza en la resolución del caso podría llevar a archivar el caso de Madeleine MacCann en cuestión de semanas, a finales de septiembre. Aunque los padres contarían con una alternativa: contratar detectives privados para que continúe la investigación.

Durante los últimos meses, varios detectives han visitado Portugal sin encontrar ninguna pista más que pudiera ayudar a resolver el caso, según informa el diario 'Clarín'. Se han destinado unos 12 millones de euros en la búsqueda para encontrar a la niña que hoy tendría 15 años.

Aunque los padres se han enfrentado más de una vez a este tipo de situaciones, tras once años de dura búsqueda sin ningún resultado, parece que en las próximas semanas no habrá más donaciones para continuar, por lo que el caso de Madeleine, podría no ser resuelto nunca.