La fiebre por los cromos del Mundial hace casi imposible poder encontrarlos: "He pedido más, pero no hay"

Los detalles Este año hay 48 selecciones, lo que supone 980 cromos. Completar esta colección, además de ser complicado, supone destinar una gran cantidad de dinero.

La fiebre por los cromos del Mundial 2026 ha generado una demanda desbordante, agotando el stock en muchos lugares. Felipe, dueño de un bazar, ha visto desaparecer sus 16 sobres en pocas horas y ha limitado la venta a tres unidades por niño. Iván Hervás enfrenta una situación similar en su librería, con estantes vacíos esperando nuevos sobres. La colección, que incluye 980 cromos de 48 selecciones, requiere al menos 140 sobres para completarse sin repetidos, lo que implica un gasto mínimo de 210 euros. Carlos Martínez de Ibarreta sugiere que completar la colección podría costar hasta 3.000 euros. Intercambiar cromos repetidos o crear los propios son alternativas viables.

Locura absoluta con los sobres de cromos del Mundial 2026. En muchos sitios es imposible encontrarlos, están agotadísimos, el problema es que no hay stock. A Felipe, propietaro de un bazar, los 16 cromos que tenía se le agotan en pocas horas.

"He pedido más a la casa, pero no hay", explica. Una situación que ha hecho que comience a administrarlos para que más gente pueda tenerlos. "Para cada niño vendo tres unidades", confiesa.

Una solución que ha tenido que aplicar al ver cómo, cada vez que llega una caja con cromos, desaparece. Una situación que también vive Iván Hervás en su librería, donde tiene el hueco listo para poner más sobres de cromos, aunque está vacío.

La colección ha superado todas las previsiones, lo que hace que haya muy poco stock. Los coleccionan tanto niños como adolescentes y adultos, que se recorren todos los lugares de venta para poder adquirirlos.

En total, este año son 48 selecciones, lo que supone 980 cromos. Para completar la colección se necesitan 140 sobres, si no tocan cromos repetidos. A 1,50 euros el sobre con siete cartas, mínimo una persona se puede gastar 210 euros.

"En un 99% de probabilidades de tenerla completa tienes que comprar 2.000 sobres, que suponen unos 3.000 euros", destaca Carlos Martínez de Ibarreta, director del máster Business Analytics de la Universidad Pontificia de Comillas.

Por tanto, parece que una buena opción es intercambiar los repetidos, o crear tú mismo los cromos de tus hijos.

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