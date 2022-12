No hay pediatras. Esa es la conclusión del colectivo, que cifra entre 3.000 y 4.000 los profesionales que hacen falta para que todos los menores tengan atención especializada. Según la Sociedad Española de Pediatría, el 30% de las plazas están ocupadas por médicos de familia u otras especialidades. Casi dos millones de menores no reciben atención especializada.

Una situación que se agrava en el rural, donde el 50% de los niños no cuentan con atención pediátrica. Por ejemplo, en Ciudad Rodrigo (Salamanca), donde padres y madres preocupados por la falta de pediatras en su centro sanitario denuncian con carros infantiles vacíos su situación.

"Quieren que nos vengamos a vivir a los pueblos, pero la realidad es que no tenemos servicios públicos de calidad", denuncia uno de los asistentes a la protesta. "Corremos el riesgo real de quedarnos con un único pediatra a partir del 1 de enero", deplora otro.

Actualmente cuentan con dos pediatras, pero uno de ellos está de baja. Tampoco cuentan con un servicio de urgencias pediátricas, lo que implica estar continuamente viajando a Salamanca, a 100 kilómetros de distancia.

En España, alrededor de 600 plazas de pediatras no se cubren con esos especialistas. Según la Junta de Castilla y León, el problema está en la falta global de pediatras. No hay bolsa suficiente, aseguran. Algo que se extiende a otras autonomías. Una situación que reconoce el vicepresidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria, Javier Pellegrini: "Los médicos de familia hay que reconocer que hacen lo que pueden. Pero no son especialistas en pediatría".

En Madrid, por ejemplo, hay un 20% de plazas de pediatría vacantes. En Navarra, un 16%; en Andalucía o Cataluña, el 10%.

Cerca de Ciudad Rodrigo, en la comarca salmantina de Béjar, también sufrieron esas carencias. "La única pediatra que quedó se hizo cargo de las tarjetas sanitarias de toda la población infantil de Béjar y su comarca", denuncia Marisa. Es decir, 1.500 niños y sin sustituciones.

Uno de los motivos de la falta de pediatras es la ausencia de incentivos económicos o profesionales. Y garantizar una buena Sanidad pasa por afianzar y reforzar el Sistema Público de Salud.

La huelga sigue en Madrid

Y mientras, en la Comunidad de Madrid los médicos de familia y pediatras llevan ya dos semanas de huelga ante el deterioro de la atención primaria. Hay un 20% de consultas de médicos de familia sin cubrir, un porcentaje mayor en el caso de la pediatría, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo.

Actualmente hay 720 pediatras en la comunidad, 200 menos que hace tres años. Faltan personal e incentivos para fidelizar profesionales y destensar las agendas, una reclamación del sindicato médico Amyts, que ya lleva cuatro reuniones con la Consejería de Sanidad sin que haya habido acuerdo, aunque sí reconocen avances.