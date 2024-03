Una sobrecarga eléctrica fue la que originó el incendio de Villajoyosa, en Alicante que dejó tres fallecidos. Para evitarlas lo primero, según los expertos, es conocer la potencia máxima que admiten nuestros enchufes y regletas.

"Lo principal es saber cuántos vatios admite la regleta y qué consumo tienen los aparatos que estamos conectando", explica Raquel Zuriaga, responsable de Electrónica Zuriaga, en Valencia.

Porque en un minuto, si se produce una sobrecarga, todo puede salir ardiendo. Las regletas están preparadas para enchufar aparatos que consuman poco, y Raquel nos pone un ejemplo: "Por ejemplo, si el máximo es 3.600 vatios, si un secador consume 2.000 y un calefactor otros 2.000 vatios, no podremos colocarlos en la misma regleta". Sí podremos colocar un radiador de 2.500 w, un cargador de móvil de 20 w y un portátil de 200 w. "Siempre será mejor quedarnos cortos", explica Raquel, aunque recuerda que "nunca hay que superar el máximo que admite".

Regletas homologadas

Y por supuesto, siempre hay que comprarlas homologadas. Podremos distinguirlas porque llevan el símbolo de la comunidad europea. Los expertos también recomiendan no conectar regletas entre sí, para evitar las sobrecargas y nunca colocarlas sobre algo inflamable como una manta o un sofá. Siempre mejor en el suelo o colgadas con un soporte en la pared.

Además es conveniente revisar el cable al colocar la regleta, para que siempre quede extendido. Y con el cable extendido "es recomendable que los cables estén extendidos para que no se produzcan bucles y pueda recalentarse el cable", explica Rodrigo Sánchez, profesor de electricidad en la escuela técnica de AGREMIA.

También existen dispositivos de sobreintensidad, que son aún más seguros. "El interruptor se dispara de forma automática si conectas más potencia de la que soporta la regleta", explica Sergio Úbeda, ingeniero eléctrico.

Y los expertos coinciden en que es mejor apagar las regletas tanto si vamos a dormir por la noche, como si nos vamos a trabajar durante el día, porque así cortamos la electricidad.

Cargadores de móvil

Hay que tener mucho cuidado con los cargadores de móvil que utilizamos. En febrero, murieron tres mujeres en una residencia en Aravaca por culpa de un cargador en mal estado que originó un incendio.

No se deben usar cargadores falsos o comprados en lugares no homologados y siempre es mejor utilizar el que recomienda la marca para evitar accidentes, sobre todo por sus dispositivos de seguridad. "Los cargadores llevan un dispositivo que cuando detectan el final de la carga se para y se desconecta. Si es un cargador estándar no tiene por qué tenerlo", explica Rodrigo Sánchez. Y olvídense de usarlos sin supervisión o de utilizar el móvil mientras carga. Y por supuesto, nada de dejarlos en la mesita de noche cargando. Es preferible cargarlos durante el día para que los tengamos a la vista y podamos detectar cualquier problema.

Los enchufes de hornos, lavadoras o aparatos similares, conviene enchufarlos y desenchufarlos cada dos o tres meses, y comprobar que las clavijas estén en buen estado y no se hayan oxidado, según los expertos, y es recomendable comprobar los cuadros eléctricos con un especialista al menos una vez al año para asegurarnos de que la instalación eléctrica está en perfecto estado.