El portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Toni Martín, ha reprochado que el Gobierno haya tratado de presentar a la agricultura andaluza como enemiga del medio ambiente, y que en vez de dialogar, como piden los agentes sociales y económicos para solucionar el problema en el entorno de Doñana, el Gobierno se haya negado a "comparecer en este Parlamento, y lo único que haga es insultar a Andalucía y a este partido y llevarse a los agricultores por delante en esta guerra sucia que ha declarado a nuestra tierra".

"¿Por qué no protegieron Doñana antes, no les conminó a ello la Unión Europea, incluso con multas?", se ha preguntado, para recordar a continuación que "durante años el Gobierno central no ha movido un dedo para evitar esas captaciones ilegales, ni se han acometido las infraestructuras para sustituir el agua subterránea por agua superficial por esa intolerancia del PSOE a los trasvases".

"¿No se dan cuenta en el PSOE del daño irreparable que esta actitud causa al sector, y del tiempo que va a costar revertir esa sombra de duda?", les ha preguntado, para mostrar una caja de fresas de Huelva, que ha presentado como "el símbolo del sudor del trabajo y el pan de miles de familias de la zona".

Sin embargo, el logo de la caja que ha mostrado desmiente su apasionado discurso, ya que se trata de una empresa que comercializa fresas procedentes de Marruecos y no de Huelva, como afirmaba el diputado.