Muere un hombre y otras cinco personas resultan afectadas en el incendio de una vivienda en Alberic (Valencia)

Los detalles Un hombre de unos 50 años ha muerto este viernes en el incendio de una vivienda en Alberic (Valencia). Otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo, de carácter leve, y el edificio ha sido desalojado. En Alcorcón también ha muerto una mujer en otro fuego.

Un hombre de aproximadamente 50 años ha muerto en un incendio ocurrido en su vivienda en Alberic, Valencia, durante la madrugada del viernes. El incendio fue reportado alrededor de las 3.00 horas en la calle Andrés Montalbà. La Policía Local acudió al lugar y el edificio fue evacuado debido al humo acumulado, según informó el alcalde Toño Carratalá. Los servicios sanitarios atendieron a cuatro personas; el hombre fallecido recibió técnicas de reanimación durante una hora sin éxito. Las otras tres personas fueron tratadas por inhalación de humo, presentando síntomas leves.

Un hombre de unos 50 años ha fallecido la madrugada de este viernes en el incendio de la vivienda en la que residía en Alberic (Valencia), mientras que otras tres personas han sido atendidas por inhalación de humo, de carácter leve.

El aviso del incendio, registrado en una vivienda de la calle Andrés Montalbà, se recibió alrededor de las 3.00 horas. Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y el edificio tuvo que ser desalojado debido a la acumulación de humo, según ha informado a EFE el alcalde de Alberic, Toño Carratalá.

Los servicios sanitarios atendieron a cuatro personas. Una de ellas, el hombre fallecido, recibió durante aproximadamente una hora técnicas de reanimación, aunque finalmente no pudo ser salvado. Las otras tres personas fueron atendidas por inhalación de humo y presentaban síntomas de carácter leve.

En Alcorcón, Madrid, otra mujer de 45 años ha muerto por inhalación de humo, mientras que otra vecina ha resultado intoxicada y cinco bomberos han tenido que ser atendidos.

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