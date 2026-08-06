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"Hemos batido un récord"

La vendimia más temprana de la historia llega a España: el calor adelanta la recogida de la uva hasta principios de agosto

El contexto La Rioja ha sido una de las primeras regiones en iniciar la campaña, con un adelanto de alrededor de dos semanas respecto al año pasado.

La vendimia más temprana de la historia llega a España: el calor adelanta la recogida de la uva hasta principios de agosto

La vendimia de 2026 ya ha hecho historia. Las elevadas temperaturas registradas durante el inicio del verano han adelantado la recogida de la uva en buena parte de España hasta principios de agosto, e incluso a finales de julio en algunas zonas, un escenario inédito para el sector vitivinícola.

La Rioja ha sido una de las primeras regiones en iniciar la campaña, con un adelanto de alrededor de dos semanas respecto al año pasado y de hasta un mes si se compara con el calendario habitual de principios de los años 2000.

"Lo nunca visto, hemos batido un récord histórico", resume José Luis Rubio, presidente de Viñedos de Aldeanueva, mientras las máquinas comienzan a recoger los primeros racimos con las primeras luces del día.

Se acelera el proceso

Las sucesivas jornadas con temperaturas cercanas a los 40 grados durante el comienzo del verano han acelerado el proceso de maduración de la uva y han obligado a los viticultores a intensificar el seguimiento de los viñedos.

"El cambio climático es una realidad y debemos adaptarnos: llevar el viñedo a más altitud o vendimiar antes", explica Abel Torres, director de Viñedos de Aldeanueva. Las altas temperaturas también han obligado a recurrir al riego para evitar que las cepas sufrieran estrés hídrico.

"Al hacer tanto calor hemos tenido que regar para mantener la planta y que el fruto no se viniera abajo", señala Rubio. El adelanto del calendario también ha cambiado los horarios de trabajo. La recogida comienza de madrugada para evitar las horas de mayor calor y conservar las mejores condiciones de la uva antes de su llegada a la bodega. "Vendimiar de madrugada permite evitar las horas de más calor y que las uvas lleguen aún frías a la bodega", explica el periodista Pelayo Álvarez durante la cobertura de la campaña.

Esa diferencia de temperatura resulta clave para mantener las propiedades del fruto y favorecer una elaboración de mayor calidad. Aunque la campaña ha comenzado antes de lo habitual, las primeras sensaciones son positivas. La uva blanca ya está entrando en las bodegas en muy buenas condiciones y el sector confía en obtener vinos de gran calidad.

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