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Muere una persona en el incendio de una vivienda en Foz (Lugo)

Los detalles Alrededor de las 22.00 horas de este jueves, 6 de agosto, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida do Viveiro, en Foz. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona que estaba en su interior.

Sala de operaciones 112 Galicia. Sala de operaciones 112 Galicia.EP
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Una persona ha muerto este jueves, 6 de agosto, en un incendio en una vivienda en Foz (Lugo) tal como ha informado el 112 Galicia.

Alrededor de las 22.00 horas de este jueves, varias personas reportaron un incendio en una vivienda ubicada en la Avenida do Viveiro de Foz. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida de la persona que estaba en su interior.

Inmediatamente, el Centro Integrado de Atención de Urgencias solicitó la intervención de Urgencias Sanitarias Gallegas-061, los Cuerpos de Bomberos de Barreiros y Viveiro y la Guardia Civil. También se informó a los voluntarios de Protección Civil de Foz.

Poco después de las 23.00 horas, los bomberos informaron que tenían el incendio bajo control. Una vez extinguidas las llamas, localizaron al fallecido en el interior. Los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su fallecimiento.

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