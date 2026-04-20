Estudiando en una obra de un instituto de Madrid ocho meses: denuncian que "no hay forma de concentrarse"

¿Qué han dicho? El portavoz de los estudiantes asegura que "está todo lleno de material de obra, acordonado o con vallas". Hasta los padres se han manifestado para protestar que, con el uso de una gran grúa, "la carga pasa sobre las cabezas del personal lectivo y de las alumnas".

Los estudiantes del IES Mariano José de Larra, en Aluche, Madrid, enfrentan condiciones difíciles debido a las obras en su instituto, que han durado ocho meses. Las clases se llevan a cabo entre ruidos de radiales y grúas sobrevolando el patio, lo que dificulta la concentración y genera preocupaciones de seguridad. El antiguo estacionamiento ahora sirve como patio para más de 400 alumnos, causando hacinamiento. A pesar de las quejas, la Comunidad de Madrid asegura que las obras cumplen con las normas de seguridad. Padres y alumnos protestaron recientemente, pero la situación persiste, esperando que las obras terminen pronto.

Con el ruido de las radiales trabajando mientras dan clase y con grúas que sobrevuelan el patio. Así llevan todo el curso los estudiantes del barrio de Aluche, en Madrid. Los pasillos y las zonas comunes están llenos de obras. Todo está patas arriba, hasta tal punto que lo que era el estacionamiento es ahora el patio de los niños. Llevan ocho meses de clase y ocho meses en los que estudiar y poder concentrarse está siendo todo un reto. "Así no podemos concentrarnos", denuncian los estudiantes.

Con carretillas en los pasillos, andamios junto a las ventanas o palets con material de obra por todos lados. Este es el día a día de los alumnos de un instituto de Aluche, del IES Mariano José de Larra. O, como cuenta Daniel Navarro, portavoz de la protesta estudiantil, "está todo lleno de material de obra, acordonado o con vallas. Esto es el pasillo de jefatura", señala, mientras lo que se ve es algo muy diferente a un lugar de enseñanza.

Y todo amenizado con esta desagradable banda sonora: los molestos ruidos de las radiales haciendo su trabajo. Detrás de las ventanas, con vistas a la obra, estudian, o tratan de hacerlo, un grupo de alumnas. Es muy complicado. Esto es lo que nos han contado: "Había ruidos de taladradora y obreros con música", asegura una afectada.

Ya no pueden concentrarse por los ruidos y por la seguridad. Y es que tienen una enorme grúa sobrevolando sus cabezas a diario. Una máquina que transporta todo tipo de materiales peligrosos.

Mientras los alumnos protestan por estas condiciones, la Comunidad de Madrid asegura que las obras cumplen con todas las medidas de seguridad. "Vi que pasaba la carga sobre las cabezas del personal lectivo y de las alumnas", nos ha explicado a laSexta Vanessa Monto, portavoz de la AFA del IES Mariano José de Larra, de Aluche.

Estudiando en una obra de un instituto de Madrid ocho meses: denuncian que "no hay forma de concentrarse"

Y a todo eso se suma otra denuncia: se han quedado casi sin patio. El parking es ahora el lugar de recreo para más de 400 alumnos hacinados. "Nos han quitado todo el patio, estamos en un sitio que se supone que es para coches", lamenta otra estudiante.

La Comunidad de Madrid inició las obras de mejora en octubre del año pasado y ya tenían que haber acabado. Tenían que haber hecho las reformas en verano y en un plazo de seis meses. Los alumnos ya no pueden más.

El viernes se concentraron padres y alumnos frente al instituto para protestar. Casualmente, la grúa ha desaparecido este lunes. Pero en poco ha vuelto al centro del patio, junto a los alumnos, que solo esperan perderla de vista cuanto antes.

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