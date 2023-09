"Estoy cansado "es la frase más buscada en Google, y también los memes relacionados con esto. El pico de búsqueda ha hecho que nos preguntemos por qué el mundo está ahora tan cansado. Según varias encuestas, es debido a la pandemia, las incertidumbres económicas con la subida de precios, las noticias negarías y las guerras. El agotamiento va en aumento según las cifras. En 2021, el mundo experimentó los niveles de tristeza y estrés más altos que nunca.

Pero, ¿estamos o no estamos cansados? Ana Asensio, psicóloga de 'Vidas en positivo', afirma que le "encaja totalmente que como sociedad estemos tan cansados". Y es que esto tiene una explicación: "Tenemos una necesidad de formarnos constantemente para estar al día en el mercado laboral, tenemos que estar construyendo nuestra identidad constantemente...", señala José Ariza, doctorando en Sociología de la Universidad Complutense de Madrid.

Y esa actividad mental constante nos cansa, tal y como expresa un joven: "Buscamos más la proactividad, y ser mucho más productivo y eso genera un estrés mucho más grande". Además, la rapidez con la que va todo también influye. "Hasta un jubilado que viene a desayunar, viene con prisa", cuenta un camarero.

Estar "cansado del jefe", una de las búsquedas más frecuentes

En este sentido, una de las búsquedas relacionadas más frecuentes es estar cansado del jefe. "El cansancio está jerarquizado socialmente y la precariedad ataca más a las rentas bajas", subraya José Ariza al respecto. Y es que cuanto peores son las condiciones de trabajo, hay más agobio mental y más cansancio físico.

Para una joven, "el estar todo el día conectado al móvil no ayuda, porque no hay tiempo de desconectar". Precisamente, es el móvil el que nos mantiene todo el día conectados, y no solo con el trabajo: "Estamos hiperconectados, con esa actividad cerebral que nos dan las pantallas", apunta Asensio. Es en ese momento cuando hay que levantar el pie del acelerador, tal y como defiende la psicóloga de 'Vidas en positivo': "Hay que respirar, pasear y bajar el nivel de estrés".

Lo que es una realidad es que nos tomamos la vida con humor. Y es que los meses sobre el cansancio son los más buscados y compartidos.