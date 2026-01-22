Estos son los servicios alternativos al Rodalies de Cataluña, suspendido por 2.º día consecutivo

Imagen de trenes de Rodalies en la Estación de Francia de Barcelona

El miércoles se anunció la reapertura del servicio, pero Rodlies este jueves volvía a estar suspendido "por causas operativas". El portavoz de Renfe atribuye a los maquinistas, que han anunciado una huelga, la falta de servicio.

El servicio de Rodalies en Cataluñaquedó suspendido en todas las líneas después del accidente de Gelida (Barcelona), que se saldó con un muerto y cerca de 40 heridos después de que un muro cayera sobre el vagón principal del tren. En este contexto, el sindicato de maquinistas SEMAF anunció una convocatoria de huelga, para la segunda semana de febrero, para pedir seguridad en la red ferroviaria.

A última hora del miércoles, el servicio de Rodalies quedaba reactivado pero esta mañana, de nuevo sin servicio. El portavoz de Renfe en Cataluña, Antonio Carmona, atribuyó a los maquinistas la falta de servicio a causa de sus demandas, pero el Govern ya ha abierto un expediente a Renfepor no prestar este servicio. Ante esta situación, esta es la lista de servicios alternativos a cada una de las líneas afectadas:

Alternativas por carretera a Rodalies

Alternativa a la R1

Arenys-Blanes : con todas las paradas cada 30 minutos

: con todas las paradas cada 30 minutos Blanes-Maçanet: con parada en Tordera, cada 30 minutos

Alternativa a la R2 Norte

Granollers-Centre-Sant Celoni : cada 30 minutos

: cada 30 minutos Sant Celoni-Maçanet-Massanet

Alternativa a R4 Norte

Terrassa Estación del Nord-Manresa-Barcelona: cada 30 minutos

Alternativa a R4 Sur

Sant Vicenç de Calders-Martorell: cada 30 minutos

cada 30 minutos Martorell-Sant Vicenç de Calders: cada 30 minutos

Alternativa R8

Martorell-Central-UAB: cada hora

Sin servicios alternativos o con autobuses de refuerzo en líneas habituales

R2 Sur

Para esta línea no se han activado servicios alternativos por carretera, sino que existe una recomendación para utilizar los autobuses urbanos corrientes, que son:

Vilanova i la Geltrú-Barcelona : cada 15 minutos

: cada 15 minutos Sitges-Barcelona : cada 20 minutos

: cada 20 minutos Vilanova-Cubelles-Cunit-Segur-Calafell-El Vendrell : cada 30 minutos (misma frecuencia en sentido contrario)

: cada 30 minutos (misma frecuencia en sentido contrario) Cubelles-Barcelona : pocos servicios (aprox. 6 al día)

: pocos servicios (aprox. 6 al día) Calafell-Cunit-Barcelona : pocos servicios (aprox. 4 al día)

: pocos servicios (aprox. 4 al día) Sitges-Vilanova : cada 20 minutos + servicios de refuerzo

: cada 20 minutos + servicios de refuerzo Platja de Castelldefels-Castelldefels : autobuses de línea

: autobuses de línea Castelldefels-El Prat de Llobregat: autobuses de línea

R3

Para esta línea tampoco se han activado servicios alternativos, sino que se mantienen los servicios de autobús entre Fabra i Puig y Vic, servicio ya modificado por obras de desdoblamiento del tranvía. No obstante, además de estos se han añadido servicios de refuerzo, con todas las paradas intermedias, de: