El Govern abre un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies

La Generalitat ha abierto un expediente a Renfe por no prestar el servicio de Rodalies, calificando la situación de "intolerable". El comisionado Pere Macias anunció esta medida tras constatar que el servicio sigue paralizado por segundo día consecutivo, a pesar de que el Govern había comunicado su recuperación gradual. El sindicato Semaf alega falta de garantías de seguridad, aunque Adif certificó que las líneas son seguras. Unos 400.000 usuarios se ven afectados, buscando alternativas de transporte. Se ha convocado una reunión con Adif, Renfe y Semaf para resolver la situación y garantizar el derecho a la movilidad. Renfe presentará alegaciones y busca un acuerdo con los sindicatos para reanudar el servicio.

La Generalitat ha decidido abrir un expediente a la operadora ferroviaria Renfe por no prestar esta mañana el servicio de Rodalies, lo que considera "intolerable" y por lo que le exigirá responsabilidades.

El comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies, Pere Macias, ha anunciado esta mañana esta decisión en declaraciones a los periodistas tras constatar que continúa paralizado todo el servicio de Rodalies y de Regionales en Cataluña por segundo día consecutivo, después de que anoche el Govern anunciara que se recuperarían de manera gradual.

Pese a ello, el sindicato de maquinistas Semaf considera que aún no existen garantías suficientes de seguridad para la circulación de trenes. "Es un hecho intolerable y por eso abrimos el expediente a Renfe, por no prestar el servicio que tiene que prestar a los ciudadanos aunque Adif emitió ayer un certificado garantizando la seguridad de todas las líneas ferroviarias", ha dicho.

Semaf pide un informe exhaustivo que garantice la seguridad de Rodalies

El secretario general del sindicato de maquinistas ferroviarios, Diego Martín, ha pedido un informe exhaustivo que garantice la seguridad de las Rodalies en Cataluña y la integridad de todos los usuarios y profesionales del ramo antes de reabrir el tráfico.

Además, ha confesado sentirse "sorprendido" con el anuncio del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y de la Generalitat de reabrir el servicio pese a que se había acordado con los maquinistas hacerlo cuando la infraestructura reuniera las características de seguridad.

"Todo ese procedimiento no se ha cumplido", ha recalcado en una entrevista en Antena 3, en la que ha subrayado que mientras se les comunicaba que las infraestructuras eran seguras a las horas se encontraron con nuevos desprendimientos que pudieron provocar grandes accidentes.

Respecto a la huelga convocada para tres jornadas de febrero (9, 10 y 11), ha afirmado que no responde a su estado anímico, como insinuó el ministro Puente, sino que se sustenta en que "no es normal" que se produzca un accidente de las características de Adamuz y dos descarrilamientos en Rodalies a las horas pese a que los maquinistas habían reportado incidencias.

Segundo día consecutivo sin Rodalies

Los alrededor de 400.000 viajeros que utilizan la red de Rodalies cada día de manera habitual han vuelto a quedarse de nuevo este jueves sin este servicio básico e intentan buscar alternativas por segundo día consecutivo para llegar a sus puestos de trabajos y seguir con su día a día.

Para intentar recuperar la normalidad del servicio, se ha convocado esta mañana una reunión en la que participarán las operadoras Adif y Renfe, el Departamento de Territorio de la Generalitat y el sindicato de maquinistas Semaf.

"Vamos a intentar poner cuanto antes punto y final a esta situación que no podemos tolerar porque, estando garantizada la seguridad, está afectado el derecho a la movilidad de los ciudadanos", ha insistido el Comisionado de la Generalitat para el traspaso de Rodalies.

Macias ha subrayado que Adif ha sido "contundente" a la hora de asegurar que se cumplen las garantías de seguridad en Rodalies. "Entendemos la preocupación de los maquinistas y por eso hemos instado a que ase reúnan cuanto antes y expliquen sus razones, y que quede claro que, aunque la seguridad está garantizada, aun así no hay servicio", ha señalado.

En esta línea, ha instado a Renfe a garantizar "el derecho a la movilidad de los ciudadanos". En declaraciones a TV3, el portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha asegurado que la compañía presentará alegaciones al expediente administrativo de la Generalitat y ha señalado que está centrada en recuperar cuanto antes la normalidad.

Carmona ha dicho que la operadora está "en comunicación constante" con los sindicatos de maquinistas para poder llegar a un acuerdo que haga posible la recuperación del servicio de Rodalies. "Ellos entienden que la certificación de seguridad de Adif aún no es suficiente", ha apuntado

