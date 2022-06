Tras varias décadas de lucha contra el sida, España se acerca al objetivo de diagnosticar y tratar el 95 por ciento de casos. Sin embargo, existe otra batalla a la que se enfrentan muchas personas con VIH: la discriminación. LaSexta ha conocido los testimonios de gente afectada por el estigma y la discriminación a la hora de contratar seguros, conseguir un trabajo u obtener un préstamo.

Es el caso de Ander, quien lamAsenta que "tener VIH e intentar contratar un seguro médico, o de vida, es casi imposible. Se deniega de forma sistemática". Una práctica, que, no obstante, es ilegal, como señala el abogado Miguel Ángel Ramiro: "Una compañía de seguros no puede denegar la contratación a una persona con VIH por tener el virus".

Gerard es otro joven que ha ofrecido su duro testimonio en laSexta: "Cuando te van a asegurar, si dices que tienes VIH la cuota va a ser cuatro veces superior a la inicialmente propuesta. Me veo obligado a poner siempre que no -en enfermedades- porque sabes que como pongas que sí, no te van a conceder el préstamo, aval o lo que necesites".

"Les insistimos en que no mientan, pero si no ocultan su estado serológico, no van a poder contratar una hipoteca o van a acceder a unas condiciones de contratación peores", dice Miguel Ángel Ramiro. Puedes conocer estos y otros testimonios con más detalles en el vídeo que acompaña a esta información.