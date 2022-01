Ya le han bautizado como el 'estafador de comerciantes' y la Policía analiza varios vídeos de las cámaras de seguridad de los establecimientos para dar con él. Es un hombre de pelo moreno, de unos 50 años y de complexión media.

En las imágenes que acompañan esta información vemos cómo actúa. Su última estafa ha sido en una ferretería de Móstoles. Entra contando que trabaja en un taller mecánico de la misma calle, para comprar material. Entabla conversación con la dependienta. Es afable, inspira confianza. Da detalles (falsos) que le ubican como uno más del barrio.

Y es entonces cuando recibe una supuesta llamada que atiende ante la mirada de la dependienta. Cuenta que le piden cambio del taller, porque se han quedado sin nada. La dependienta se apiada de él y le presta 100 euros. Se marcha sin la compra y promete devolverle el dinero de inmediato. laSexta ha hablado con la dependienta. Joana explica que nada de él le hizo dudar, pero cuando vio que no volvía, se fue a poner una denuncia.

No es la primera vez que este hombre actúa. Con Victoria no le valió el cuento. La invitó incluso a desayunar en el bar en el que aseguraba que trabajaba, y mientras compraba recibió otra de sus llamadas donde le pedían cambio. Ella no se fió. “Me cuesta mucho ganarlo como para regalarlo”, explica a laSexta.

Tampoco le dio los 80 euros que le pidió después, porque en esta tienda de alimentación de Leganés ya le conocían. Había intentado estafarles antes, sin éxito, también en otro establecimiento de Majadahonda que regentan los mismos dueños.