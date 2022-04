Las estafas en los alquileres vacaciones son un clásico. Y no solo en verano, también en Semana Santa. En esta ocasión, los estafadores han encontrado la plataforma perfecta para engañar a sus víctimas rápidamente: Bizum. Y también han cambiado de víctima: los dueños de inmuebles en alquiler. ¿En qué consiste esta estafa?

El quid del engaño se encuentra en las solicitudes de pago de bizum, que los estafadores utilizan para hacerse con el dinero de los propietarios de inmuebles que se alquilan. Según alertas desde la web de elreclamador.es consiguen hacerse con hasta 3.000 euros con un solo gesto. Se trata de un modus operandi del que ya alertó la Guardia Civil a finales de marzo, solo que en este caso salían perjudicados los dueños de objetos a la venta en plataformas o webs de internet.

¿En qué consiste la estafa de Bizum?

Como se ha señalado anteriormente, la estafa va dirigida a los dueños de apartamentos en régimen de alquiler. Así, el estafador le muestra interés a la víctima que tiene interés en alquilar la vivienda. Tras ganarse con la confianza de la persona, el timador simula que le ha enviado un pago por Bizum. Sin embargo, la realidad no es esa. La acción que se estñá llevando a cabo no es la que indica el concepto del envío.

Lo que le ha enviado el estafador es una solicitud de pago. Si el dueño de la vivienda acepta dicha petición, lo que está haciendo realmente es enviarle ese dinero al supuesto interesado. Por este motivo, es importante leer detenidamente el mensaje que recibimos y comprobar que se trata de una recepción de dinero.

Como se ve en la captura de pantalla anterior, la aplicación informa detalladamente que se trata de una solitud de pago y no de un ingreso. Si la persona no presta atención al mensaje y accede a su cuenta bancaria, encontrará un mensaje que se solicita con dos opciones: “Confirmar” para confirmar el envío de dinero y “Rechazar” para rechazar el pago. Si el usuario no se da cuenta y acepta la operación, estará autorizando el pago en vez de recibirlo. "Una vez producida la transacción, el ciberdelincuente desaparecerá sin dejar rastro", alertan desde la Oficina de Seguridad del Internauta.

¿Qué hago si he caído en la estafa?

En el caso de haber sido víctima de una estafa de este tipo, ya sea por el alquiler de una vivienda o de un objeto, la Oficina de Seguridad del Internauta señala que lo primero que hay que hacer es contactar con la entidad bancaria para darles cuenta de lo ocurrido. Sin embargo, cabe tener en cuenta que Bizum realiza la operación de forma inmediata y no es posible revertir la operación en la mayoría de los casos.

Al mismo tiempo, también es importante alertar de lo sucedido a la plataforma de compraventa donde el ciberdelincuente se puso en contacto contigo para informarle del nombre del usuario y de la situación.

Por otro lado, sería conveniente denunciar lo ocurrido ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE), recopilando todas las evidencias y pruebas: conversaciones, mensajes, correos electrónicos y números de contacto, entre otros documentos. Si necesitas más información, puedes llamar a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE, 017, gratuita y confidencial.

Más allá de bizum, las estafas en alquileres

Los estafadores siempre están atentos a los períodos vacacionales, pues son la excusa perfecta para engañar a sus víctimas a través de falsos alquileres de viviendas. En Más Vale Tarde se recopiló este verano una serie de consejos para no caer en estos timos. Puedes enterarte de todos ellos a través del siguiente vídeo.