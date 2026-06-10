Estabilizado el incendio Villanueva de los Castillejos (Huelva) tras arrasar más de 5.000 hectáreas y provocar 370 desalojos

Las cifras Este incendio forestal ha quemado 200 hectáreas por hora. Durante tres días, ha arrasado más de 5.000 hectáreas y ha causado el desalojo de más de 370 personas ante la proximidad del fuego a sus hogares. Además, se han movilizado de 400 efectivos.

El incendio forestal en Villanueva de los Castillejos, Huelva, ha sido estabilizado, según el Infoca, tras arrasar más de 5.000 hectáreas desde el lunes. Este incendio, el mayor de 2026 hasta ahora, también afectó a San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, provocando el desalojo de más de 370 vecinos. La Guardia Civil descarta que fuera intencionado. El esfuerzo conjunto de bomberos y la UME, con más de 400 efectivos, ha sido clave para su control. El Plan de Emergencias se ha reducido de nivel, permitiendo el regreso de 96 personas a sus hogares. Las condiciones meteorológicas han mejorado, facilitando la tarea.

Sobre las 23:00 horas del miércoles llegaba una buena noticia desde Huelva: el Infoca daba por estabilizado el incendio forestal que desde el lunes afectaba a Villanueva de los Castillejos. Pese a ello, hay que recordar que las llamas han arrasado más de 5.000 hectáreas, por lo que en junio ya nos hemos enfrentado al mayor incendio de este 2026.

Además, antes de conseguir el control, había dos claves que preocupaban: el viento y que el fuego había llegado a otras dos localidades cercanas, la de San Bartolomé de la Torre y la de Gibraleón.

Según los primeros datos recabados, la Guardia Civil ha descartado que el incendio forestal haya sido intencionado. Un fuego que ha provocado a lo largo de estos tres días el desalojo de más de 370 vecinos.

Desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA), el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha precisado que la estabilización se ha decretado tras el análisis de los últimos informes y datos por parte del Comité de Dirección. Aunque todo se debe al esfuerzo y al éxito de los trabajos realizados por los bomberos y la UME este miércoles. En total, más de 400 efectivos.

Asimismo, se desescala el Plan de Emergencias por Incendios Forestales del nivel operativo 2 al 1, por lo que las 96 personas que quedaban desalojadas podrán volver a sus casas.

Atrás quedan las llamas de, en palabras de Antonio Sanz, "un incendio de una velocidad extraordinaria, que ha llegado a tener 200 hectáreas por hora". José es vecino de Gibraleón y tuvo que luchar contra esas llamas para salvar su finca. "Toda mi familia estaba aquí, mis hijos y todo estaban aquí, con las mangueras que teníamos por si acaso", ha contado.

También podemos relajarnos con respecto al viento. Tras fuertes rachas de viento, en la noche de este miércoles se han dado vientos variables de componente sur, que harán que suba la humedad, dando condiciones más favorables.

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