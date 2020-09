El coronavirus puede hacer peligrar las democracias en todo el mundo. Así lo ha advertido la ONU durante la celebración del Día Internacional de la Democracia, que este año está dedicado a la defensa de los derechos fundamentales durante la pandemia.

En esta fecha, la ONU pide a los países que protejan el Estado de derecho, y que respeten "las normas internacionales y los principios básicos de legalidad", según se recoge en su página. También habla de la importancia del "derecho a acceder a la justicia, los recursos y los procesos en curso".

Algunos de los peligros más evidentes para la organización tienen que ver con el control de la libertad de prensa y de expresión, la represión por parte de los gobiernos a causa de la difusión de noticias falsas, el aumento de la vigilancia en línea o los aplazamientos electorales, que pueden llevar a "un aumento de los tensiones".

"La democracia es crucial" durante la pandemia

Todas estas preocupaciones fueron recogidas en un informe publicado en abril de este año, que fue presentado por el secretario general de la ONU, António Guterres. El máximo mandatario de la organización pedía entonces protección para "la libertad de expresión y de prensa, la libertad de información y la libertad de asociación y de reunión".

"En estos momentos en que el mundo se enfrenta a la enfermedad por coronavirus, la democracia es crucial para asegurar el libre flujo de la información, la participación en la toma de decisiones y rendición de cuentas por la respuesta ante la pandemia", declaraba Guterres en la presentación del informe.

Información precisa contra las fake news

La crisis además plantea la pregunta sobre cuál es la mejor manera de "contrarrestar el discurso perjudicial", protegiendo al mismo tiempo la libertad de expresión. Eliminar la información errónea o la desinformación puede llevar a una censura "intencionada o no" que puede socavar la confianza de los ciudadanos.

Ante este dilema, la ONU propone "información precisa, clara y fáctica" proveniente de fuentes en las que la gente confíe. Considera que las ruedas de prensa diarias y los consejos sanitarios en medios oficiales son una buena forma de mantener informada a la población.

Casos de castigos excesivos y control gubernamental

La pandemia provocó que varios estados tomaran medidas extremas para controlar a la población. La organización Humans Rights Watch denunció en marzo que en Filipinas se encerraba en jaulas para perros a aquellos que violaban la cuarentena, mientras que Colombia instauró como castigo en algunas comunidades indígenas tres latigazos y cuatro días de trabajos comunitarios comunitarios.

En China, país donde se originó la pandemia, tomó el control de los medios de comunicación para asegurarse de que los enfoques hacia la pandemia eran positivos y de que no se hablaba de censura.

La democracia es una de las herramientas indispensables para garantizar los derechos de los ciudadanos. Aún así, este régimen político no está extendido aún por todo el mundo, como recoge Our World in Data, página perteneciente a la Universidad de Oxford.

La ONU vuelve a recalcar la importancia de aplicar tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos para asegurar la integridad de la población, y más en estos momentos de crisis sanitaria.