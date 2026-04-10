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Los hosteleros, a favor

Esquiar sobre nieve sintética verde, la propuesta que podría convertirse en realidad en Navacerrada para salvar la estación

Los detalles Este tipo de pistas ya funcionan en Dubái, EEUU, Australia y muchos países europeos. Incluso en España, hace seis años se instaló una pequeña ladera verde en Teruel pensada para el aprendizaje.

Esquiar sobre pistas verdes de nieve sintética
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La Asociación Hijos de Guadarrama está decidida a salvar la estación de Navacerrada tras el cierre definitivo por orden judicial de las pistas segovianas y, para ello, han propuesto que se instalen pistas verdes compuestas por nieve sintética.

La sensación y el disfrute es igual, pero sin nieve ni cañones artificiales. Estas pistas verdes están hechas de un material diseñado por unos italianos que han conseguido simular el agarre de la nieve sobre los esquís o las tablas de snow.

Ya funcionan en Dubái, Estados Unidos, Australia y muchos países europeos. Además, en España, ya se instaló hace seis años una pequeña ladera verde pensada para el aprendizaje. Ahora, podríamos verlo en Navacerrada, aunque desde la Comunidad de Madrid han defendido que hay que analizar en profundidad la propuesta.

"Hasta que no entreguen la propuesta y se pueda analizar desde el punto de vista técnico y medioambiental, no puede haber un pronunciamiento por nuestra parte", ha afirmado al respecto Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Además, los grupos ecologistas también quieren valorar su impacto medioambiental, ya que se trata de un espacio protegido.

Sin embargo, los hosteleros ven esta propuesta con buenos ojos: "Tener una actividad extra todo el año, además de la nieve, es un punto positivo para captar clientes hacia esta zona de la sierra", ha defendido Alberto Vara, propietario del Torreón de Navacerrada.

En la misma línea, esquiadores habituales de la zona, se muestran a favor de estas pistas verdes. "Si se hace bien y se hace con cabeza, puede ser una historia que revitalice el puerto, que está bastante muerto", ha expresado uno de ellos.

De esta forma, sería algo así como una alfombra verde esperanza.

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