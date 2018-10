El escalofriante asesinato de una mujer embarazada y su pareja a su sobrina de 10 años

Tras días desaparecida, la menor fue hallada a pocos metros de donde había sido vista por última vez en un basurero cercano a la casa de la pareja de la tía, según publica 'Infobae'.

Tras un registro en el departamento del hombre, agentes se encontraron con bolsas y cintas similares a las que se habían utilizado para envolver el cadáver de la niña. Leonela Abigal Ayala, hermana del padre de la menor y su pareja, Fabián González, de 24 años, fueron entonces detenidos y confesaron haber cometido el crimen.

La autopsia ha revelado que la niña fue estrangulada hasta morir y que intentó defenderse. Los asesinos confesos han declarado que habían consumido drogas y alcohol y que desconocían cómo habían cometido el crimen.

La tía, que ha dado a luz después de ser detenida, dio varias entrevistas denunciando la desaparición de la niña. Ahora, con motivo del parto, la investigación por el crimen podría ralentizarse.

La familia está destrozada por lo ocurrido y no le encuentran explicación. Gladys, la abuela paterna ha afirmado: "Yo no sé qué pasó, no sé si Fabián y Leonela eran borrachos, violentos, drogadictos, yo mucho no los trataba".