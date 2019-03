Enfermos de Hepatitis C protestan ante el laboratorio del Sovaldi y exigen que llegue a todos

Los enfermos de Hepatitis C han llevado su lucha hasta las puertas de la farmacéutica, pero nadie les ha recibido. Los afectados por la Hepatitis C piden a Guilead que baje el precio del fármaco y que el tratamiento llegue a todos.



Mario Cortés, portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, denuncia que "han ganado 26.000 millones de euros y siguen especulando". Además, están indignados. Las declaraciones a laSexta Noticias de la exdirectiva de Guilead han terminado de agotar su paciencia. Por eso se han concentrado, para mostrar su rechazo a sus palabras. Dijo: "Cuánto cuesta tratar a un paciente ahora en Egipto, lo estarán tratando con agua bendita".



María Ángeles Martínez Jiménez, concejala del PP de Fuenlabrada ha dicho que "pretenden que este medicamento se reparta como si fueran caramelos, cueste lo que cueste". Los pacientes lamentan que se ponga precio a sus vidas, insisten en que quieren vivir y en que están dispuestos a pelear por sus derechos.