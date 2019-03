La exdirectiva de la farmacéutica de Sovaldi pide perdón por justificar su precio: "Lamento mis palabras"

La exdirectiva de Gilead justificó el precio del medicamento ante las cámaras de laSexta Noticias, unas declaraciones que indignaron a los pacientes de Hepatitis C, tanto que les ha pedido perdón. "Lamento que mis palabras hayan sido malinterpretadas, principalmente por los pacientes de Hepatitis C".



Para las plataformas en defensa de los enfermos de hepatitis no es suficiente, Quique Costas, de la plataforma gallega, se pregunta: "Qué pretenden, aplicar la solución que proponía en una entrevista escandalosa la subdirectora para Europa de Gilead, tratarlos con agua bendita".



La plataforma gallega ha denunciado el caso de Ángel, un enfermo de 71 años al que le deniegan el Sovaldi, Xulia Alonso sostiene que se trata del "reparto de pastel en el que los pacientes son rehenes".



Precisamente la ex directiva de Guilead reconocía también a laSexta Noticias que no se prioriza el beneficio de la sociedad, sino lo puramente económico: "El tema economicista y presupuestario, no se mira si la sociedad se va a beneficiar".



Cifras económicas como las que ha publicado Guilead en su página web, las ventas de la industria ascendieron a más de 21.3000 millones de euros en 2014 un 127% más que el año anterior. Ventas elevadas gracias al Sovaldi, tres millones de euros de beneficios ganaron gracias a la venta del fármaco solo en el último trimestre de 2014.



Desde Farmacéuticos sin Fronteras declaran que "son cifras prácticamente inasumibles". Gilead España no ha querido hacer declaraciones sobre sus resultados económicos.