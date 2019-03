Encuentra casi un centenar de gusanos en la empanada que se estaba comiendo

Una mujer denunció a través de las redes sociales la desagradable situación que vivió cuando se comía una empanada comprada en una panadería conocida en la localidad de Piura,en Perú. La empanada estaba llena de cientos de gusanos, tal y como mostró en un vídeo que se hizo viral.

Gracias a la difusión del vídeo muchos fueron los que pidieron que se investigase lo sucedido, incluida la agraviada en cuestión, que denunció ante las instituciones lo ocurrido, tal y como informa el medio local 'El Correo'.

En la panadería se personaron las autoridades que verificaron que el lugar no cumplía con la normativa sanitaria y que los productos que se elaboraban no contaban con medidas de salubridad adecuadas.

Por ejemplo, la masa con la que elaboraban el pan estaba expuesta a las moscas y no tenía ningún tipo de protección que la cubriese, los alimentos no estaban correctamente refrigerados y los trabajadores no cumplían con las medidas sanitarias que la ley exige para manipular alimentos.

El local ha sido cerrado de manera permanente y el propietario tendrá que hacer frente a una multa.