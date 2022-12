Empezó como una empresa familiar a finales del siglo XIX y acabó produciendo 30 millones de litros de helado al año. La Ibense, la empresa heladera más antigua de España, echa el cierre tras intentar sortear varias crisis. La clausura de su planta en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz, deja a medio centenar de trabajadores en la calle.

La empresa ha entrado en concurso de acreedores y deja 12 millones de euros en deuda. Este miércoles ha sido su última asamblea. La empresa deja sin trabajo a sus empleados "por una mala gestión del grupo inversor", denuncia Antonio Maroto, de UGT Jerez. Así, los trabajadores exigen al grupo las indemnizaciones que les corresponden por antigüedad y los salarios pendientes, en vez de los 20 días por año trabajado que les ofrecen a día de hoy. "Estamos hablando de salarios que rozan el mínimo interprofesional y no de salarios desorbitados", asegura Maroto al mismo tiempo que señala que hay gente que tiene su vida laboral íntegramente allí.

Ese es el caso de Santiago. Él entró a trabajar en La Ibense a los 16 años. "Más de 40 años trabajando en la empresa y me veo con 60 en el limbo", confiesa a las cámaras de laSexta. Mercedes, trabajadora desde hace más de 30 años, se emociona al ver la fábrica vacía. "Lo estoy viviendo fatal", añade. Otro de los empleados asegura que llevan varios años aguantando y mirando por la empresa. "Cuando ella nunca mira por nosotros", insiste. Empresa y sindicato se vuelven a sentar en la mesa de negociación este jueves. Si no se asumen los pagos que le reclaman los trabajadores, no habrá acuerdo.