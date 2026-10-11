Emilio, el madrileño de 73 años que pone banda sonora a la defensa de la sanidad pública: "No vamos a parar..."

Los detalles Emilio lleva toda una vida defendiendo sus derechos y conserva las mismas ganas de seguir haciéndolo. "Era el animador de las pensiones, cantábamos canciones, siempre me ha gustado".

Emilio, un madrileño de 73 años, ha encontrado una forma única de defender la sanidad pública: a través de canciones pegadizas que se han vuelto virales en redes sociales. Desde 2023, Emilio y una amiga han utilizado la música para dar voz a sus reivindicaciones, convirtiendo sus letras en auténticos himnos. Cada jueves, entre 80 y 100 personas se reúnen en Villaverde para protestar por las carencias sanitarias. La iniciativa surgió en un momento crítico, con falta de médicos y huelgas. Emilio invita a las nuevas generaciones a unirse a la lucha por la sanidad y los servicios públicos.

"No vamos a parar, no vamos a parar. Estamos defendiendo nuestra sanidad". Es una de las melodías más virales en redes sociales y es que hay muchas maneras de defender los derechos sociales, pero Emilio ha encontrado una especialmente pegadiza: hacerlo a ritmo de canción. Este madrileño de 73 años está convirtiendo sus reivindicaciones en un fenómeno gracias a unas letras que versiona para denunciar los problemas de la sanidad pública. Canciones que se quedan en la cabeza, pero que nacen de una lucha que va mucho más allá de las pantallas.

Emilio lleva toda una vida defendiendo sus derechos y, a sus 73 años, conserva las mismas ganas de seguir haciéndolo. "Era el animador de las pensiones, cantábamos canciones, siempre me ha gustado, ¿no?", cuenta sobre una afición que ahora se ha convertido en una herramienta de protesta. En 2023, una amiga y él decidieron ponerle banda sonora a su reivindicación por una sanidad pública de calidad.

Así surgieron unas canciones que han terminado convertidas en auténticos himnos en las redes sociales. Detrás de su tono pegadizo, sin embargo, hay cinco años y medio de movilización vecinal. Cada jueves, a las 19:00 horas, la Asamblea de Vecinas y Vecinos de Villaverde por la Sanidad Pública se reúne frente al centro de salud de Los Ángeles, en este distrito madrileño. Allí, entre 80 y 100 personas se congregan semanalmente para mantener viva una reivindicación que afecta tanto a sus propias vidas como a las del resto de vecinos.

"Todos los jueves, entre 80 y 100 personas", explica Emilio sobre una movilización que busca denunciar las carencias sanitarias que sufren en su barrio.

Realidades en forma de canción

La protesta surgió en un contexto especialmente complicado, cuando faltaban médicos en los centros de salud y, además, los profesionales estaban en huelga. Una situación que terminó inspirando una de sus letras: "Cuando te quedas sin médico en el barrio y en las urgencias no te pueden atender".

La música se convierte así en una forma de trasladar a la calle sus demandas y de hacer llegar el mensaje a más personas. Porque, como cantan durante sus movilizaciones, "cuando los médicos se echan a la calle, entonces compañera te tienes que mover".

Ahora, mientras sus canciones siguen ganando popularidad en las redes sociales, Emilio observa que las nuevas generaciones también están dispuestas a movilizarse para defender sus derechos. Por eso, con la misma energía con la que lleva años acudiendo a las protestas, lanza un mensaje mirando a cámara: "Hay que defender la sanidad y todos los servicios públicos, os esperamos".

Una invitación a sumarse a una lucha que lleva años sonando en Villaverde y que, gracias a sus canciones, ahora también se escucha en los teléfonos de miles de personas.

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