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En el NITS de Festa

Elche cancela el concierto de Beret previsto para el 10 de agosto tras su detención por una supuesta agresión sexual

El contexto El cantante y compositor sevillano está en libertad provisional tras su arresto. Los hechos habrían sucedido en la ciudad hispalense el pasado mes de abril. El consistorio confirma que están trabajando "para sustituir la actuación".

Cancelan un concierto de Beret en ElcheCancelan un concierto de Beret en ElcheEuropa Press
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El Ayuntamiento de Elche ha cancelado el concierto de Beret, previsto para el 10 de agosto en el NITS de Festa, después de la detención del cantante por una supuesta agresión sexual.

"Tras las informaciones aparecidas en los diferentes medios de comunicación sobre su detención, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto", ha explicado el consistorio.

En ese sentido, han señalado también que están trabajando "con la productora adjudicataria para sustituir la actuación".

Beret, cantante y compositor sevillano, está en libertad provisional después de su detención como presunto autor de una agresión sexual en Sevilla el pasado mes de abril, según ha confirmado laSexta.

Tal y como ha trasladado el Tribunal Superior de Justicia, el juez ha impuesto medidas cautelares como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la denunciante, al igual que la retirada del pasaporte durante un periodo de tres meses.

En su comparecencia en sede judicial, el detenido se ha acogido a su derecho constitucional a no prestar declaración.

La causa la está investigando la plaza número 2 de la Sección de Violencia contra la Mujer del Tribunal de Instancia de Sevilla.

Beret fue uno de los cantantes que actuó este martes ante el papa en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona, donde interpretó 'Lo siento' con un coro infantil, en su segundo concierto papal tras la vigilia en la plaza de Lima de Madrid.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre los hechos que afectan al cantante, que comenzó su carrera publicando canciones en plataformas digitales en 2013.

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