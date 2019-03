El síndrome de Down visto con los ojos de una niña de cuatro años: "Mi hermano es perfecto tal como es"

Luchar contra los estereotipos y prejuicios que siguen asociados al síndrome de Down. Ese es el objetivo de la nueva campaña de Down España con motivo del Día Mundial del síndrome de Down.

En el vídeo, una niña de cuatro años explica por qué su hermano, con síndrome de Down, es el "mejor del mundo", una persona "que la quiere y la hace feliz" y es "perfecto tal como es". Sus argumentos son contundentes y ya han emocionado a las redes sociales, que no han tardado en viralizar la campaña.

Bajo el título 'La suerte de tenerte', Down España quiere transmitir con la campaña un mensaje positivo y mejorar la inclusión en la sociedad de las personas con el síndrome hasta llegar a una inclusión real, afirman desde la Federación Down España.

La Federación, además, lanza una campaña en redes sociales invitando a unirse al movimiento #LaSuerteDeTenerte. Para ello, han creado una pegatina con forma de corazón y el hashtag #LaSuerteDeTenerte para que aquellas personas que quieran sumarse a la campaña.